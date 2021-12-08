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Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal

Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Yargı dizisinin konusu nedir? Yargı dizisi ne zaman yayın hayatına başlayacak? Yargı dizisi hangi kanalda yayın hayatına başlayacak? Sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz…

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:16
Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal
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Yargı dizinin hazırlıkları halen devam etmektedir. Çoğu kişi Yargı dizisi henüz yayın hayatına başlamamışken oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu merak etmekte. Ay Yapım imzalı dizinin adı ilk olarak Rekabet şeklinde açıklanmıştı. İsmi Yargı olarak değiştirilen dizi hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

Yargı dizisi oyuncu kadrosu

Yargı, Ay Yapım imzalı bir dizidir. Yargı dizisinde oyuncu görüşmeleri sürmektedir. Cast Çalışmaları süren dizisin başrollerinde ise Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu yer alacak. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu daha önceleri Aşk 101 dizisinde yan yana gelmişti. Oyuncuların arasında olan bu uyum oldukça beğenilmişti. Bundan dolayı da yeni bir dizide daha yan yana gelecekler. Diğer oyuncular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Pınar Deniz

Yargı dizisinin kadın başrolünde Pınar Deniz rol alacak. Pınar Deniz, 1993 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar, Aşk 101, Menajerimi Ara, Kırmızı Oda, Kral Kaybederse gibi yapımlarda rol almıştır. Pınar Deniz’in resmi Instagram hesabı @pinarrdenizzz

Kaan Urgancıoğlu

Yargı dizisinin erkek başrolünde Kaan Urgancıoğlu rol alacak. Kaan Urgancıoğlu 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Borsa Bölümü’nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nden yüksek lisansını yapmıştır. New York’ta oyunculuk eğitimleri almıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan isimli diziyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Tutsak, Dürüye’nin Güğümleri, Leyla ile Mecnun, A.Ş.K., Filinta, Kara Sevda, Aşk 101 dizilerinde rol almıştır.

Yargı dizisi konusu nedir, hangi kanalda yayınlanacak?

Yargı dizisinin konusu henüz açıklanmadı. Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon’dur. Sema Ergenekon, günlerdir adliye koridorları içinde gözlemde bulundu. Ve Yargı dizisini yazdı. Ay Yapım imzasıyla yayın hayatına başlayacak olan Yargı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak. Avukatların çekişmesi üzerine kurulu hikayeyi anlatacak olan dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu rol alacak.

Yargı dizisinin cast çalışmaları sona erince dizinin çekimlerinin Ağustos ayı içerisinde başlaması düşünülüyor. Yargı dizisi Kanal D ekranlarında gösterilecek.  


Son Güncelleme: 08.12.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
YargıDiziKanal DKaan UrgancıoğluPınar Deniz
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