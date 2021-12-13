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Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisinin konusu nedir ?

Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan Yargı dizisi izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Nefes kesen sahneler sonrasında Yargı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:14
Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizisinin konusu nedir ?
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Kanal D’nin yeni dizisi Yargı, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Yargı dizisi nerede çekiliyor?

Bir savcı ile avukat arasında geçen çekişmeli bir cinayet davasının anlatıldığı Yargı dizisi, hukuk, aşk ve adalet kavramları üzerinde duruyor. Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Yargı’nın çekimleri İstanbul’daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Yargı dizisinin konusu nedir?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalır ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.


Son Güncelleme: 13.12.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYargı
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