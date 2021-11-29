Kanal D’nin yeni dizisi Yargı, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
Yargı dizisi nerede çekiliyor?
Yargı dizisinin konusu nedir?
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalır ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Son Güncelleme: 29.11.2021 13:44