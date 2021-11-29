Kanal D’nin yeni dizisi Yargı, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Yargı dizisi nerede çekiliyor?

Yargı dizisinin konusu nedir?

Bir savcı ile avukat arasında geçen çekişmeli bir cinayet davasının anlatıldığı Yargı dizisi, hukuk, aşk ve adalet kavramları üzerinde duruyor. Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Yargı’nın çekimleri İstanbul’daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalır ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.