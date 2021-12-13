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Yargı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan Yargı dizisinin hangi diziden uyarlandığı merak konusu oldu. Yargı dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:23
Yargı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?
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Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden Yargı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Ay Yapım imzası taşıyor. Ali Bilgin yönetmenliğinde çekimleri gerçekleşen Yargı’nın bir uyarlama olduğu düşünüldü. Ancak kısa sürede bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yargı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Yargı dizisi herhangi bir diziden uyarlanmıyor. Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Dizide, hukuk, aşk ve dram gibi birçok konu işleniyor.

Sema Ergenekon kimdir?

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dramatik Yazarlık bölümünde tamamlayan Ergenekon, 2005 yılından beri birçok dizi senaryosu yazmıştır. Oyuncu Uğur Aslan ile evlidir. Başarılı senarist 2014 yılında 41.Altın Kelebek televizyon yıldızları ödülünü kazanmıştır.

Sema Ergenekon’un senarist olduğu diziler

Kahraman Babam (2021)

Menajerimi Ara (2021)

Imperio de Mentiras (2021)

Yargı (2021)

Zemheri (2020)

Gülperi (2018)

Siyah Beyaz Aşk (2017)

Sana Kalbimi Verdim (2017)

Kara Yazı (2017)

Sevdam Alabora (2014)

Kara Para Aşk (2014)

Karadayı (2012)

Yer Gök Aşk (2010)

Lale Devri (2011)

Aile Reisi (2009)

Melekler Korusun (2008)

Derdest (2008)

Senden Başka (2007)

İyi ki Varsın (2006)

Sıla (2006)

Kapıları Açmak (2005)

Gümüş (2005)

Dolunay (2005)


Son Güncelleme: 13.12.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
YargıSema Ergenekon
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