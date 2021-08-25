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Yargı Dizisi çekimleri başladı!

Kanal D bünyesinde yepyeni ve solukla izlenecek bir dizi daha seyirci ile buluşmak için ekranlara geliyor. Yargı adında başlayacağı öğrenilen bu yeni dizinin çekimleri ise bugünden itibaren başlamış durumdadır. Şimdi de dizi severler de bu yeni dizinin ne zaman başlayacağı konusunda merak içerisindedirler.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:51
Yargı Dizisi çekimleri başladı!
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Kanal D ekranlarında yeni sezon ile birlikte yepyeni bir dizi başlayacak. Yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlarımıza gelecek olan bu dizi Yargı. Yargı dizisinde başroller de ise güzel oyuncu Pınar Deniz ile yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu birlikte yer alacaklardır. Her iki isim de geçen yıllarda Netflix Türkiye adında ki dijital dizi ve film platformunda yayınlanan ve izleyiciler tarafından da çok büyük izlenme reytinglerine ulaşan Aşk 101 adında ki dizide yine birlikte rol almışlardı. İkilinin bu partnerliği ise seyirci tarafından oldukça büyük bir beğen toplamıştı ve hayranları tarafından da çokça destek görmüşlerdi.

Yargı dizisinin çekimleri resmen başladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yargı dizisinin çekimleri bugünden itibaren başlamış durumda. Çiçeği bununda dizi, çok yakın bir zamanda izleyicinin karşısına çıkabilmek için hiç ara vermeden çekimlerine devam ediyor ve birkaç bölüm hazır olduktan sonra da televizyonda ki yayın hayatına başlamış olacak.

Yargı dizisi ne zaman ekranlarda olacak?

Yargı dizisinin yayın tarihinin ne zaman olduğu bugün elde edilen bilgiler arasında değildir ancak bu konu hakkında paylaşım yapılan birkaç tane tahmin bulunmaktadır. Bu tahminler arasında en mantıklı olanı ise, Yargı dizisinin Ekim ayının başından itibaren yayın hayatına başlayarak televizyonda ki yerini alacağıdır.


Son Güncelleme: 25.08.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
Yayın TarihiAşk 101Kaan UrgancıoğluPınar DenizKanal DçekimYeni DiziYargıNe Zaman
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