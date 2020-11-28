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Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu hakkında tüm yeni gelişmeleri 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:21
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
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Ülkemizde Hint dizilerine ilgi giderek artıyor. Kanal 7 ekranlarında yeni bir Hint dizisi yayınlanacak. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Yaralı Kalbim’in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri

Dizinin orijinal adı Geet-Hui Sabse Parayi’dir. Dizi 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanmaya başlarken 2011 yılında final yapmıştır. Dizi toplamda 470 bölümdür. Dizinin yönetmeni ise Nissar Parvez’dir.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu

Drashti Dhami- Geet,

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh,

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh,

Karishma Randhawa / Sonali Nikam- Naintara,

Vishal Thakkar – Manav,

Piyush Sahdev- Arjun,

Suhasini Mulay/Anju Mahendru- Savitri Khuranna,

Nikunj Malik- Anwesha Singh Khurana,

Melanie Pais Nandini -Handa,

Tanushree Kaushal/Usma Bachani- Parminder

Drashti Dhami- Geet

Dizide Geet karakterini Drashti Dhami canlandırıyor. Geet 18 yaşında genç ve güzel bir kadındır. Geet zorla evlendirilmek istenmektedir. Maan ile aşk yaşayan Geet bu evlilikten kurtulmak için savaşmak zorundadır.

Drashti Dhami’nin rol aldığı dizi filmler; 

  • 2010- Geet- Hui Sabse Parayi- Geet
  • 2012- Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon- Madhubala,
  • 2015-Ek Tha Raja Ek Thi Rani- Gayatri Seth,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Nandini Malhotra

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh

Maan başarılı yakışıklı ancak bir o kadar hırslı biridir. Maan Geet ile aşk yaşamaktadır ancak Geet abisinin eşidir. Bu nedenle aşkını yaşayamayan Maan aşkı için savaşmak zorundadır.

Gurmeet Chaudhary’ın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet – Hui Sabse Parayi- Maan,
  • 2012-Punar Vivah-Yash Suraj ,
  • 2015- Khamoşiyan- Jaidev Dhanrajgir,
  • 2016- Wajah Tum Ho- Avukat Ranveer Bajaj,
  • 2017- Laali Ki Shaadi Mein Laaddoo Deewana- Prens Veer,
  • 2018- Paltan- Yüzbaşı Prithvi Singh Dagar

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh

Dev Geet ile evlenmiştir. Dev Geet’i evliliğe zorlamıştır. Hırslı ve gözü kara biri olan Dev Geet’i evliliğe zorlar ve sonunda evlenir. Ancak Geet Dev’in kardeşi Maan’a aşıktır. Bu üçlü arasında yaşanacak olaylar bir hayli dikkat çekecektir.

Abhinav Shukla’nın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet- Dev,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Rajdeep Thakur,
  • 2019-Khatra Khatra Khatra-Kendisi


Son Güncelleme: 28.11.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
HintYaralı KalbimKanal 7
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