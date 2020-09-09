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Yaralı Kalbim ne zaman yayınlanacak? Dizi hakkında detaylar nelerdir?

Kanal 7'de yayınlanacak olan Yaralı Kalbim adlı diziye ait detaylar gelmeye başladı. Hint dizisi olan Yaralı Kalbim'in ne zaman başlayacağı belli olurken, kanal yetkilileri diziden oldukça umutlu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 02:25
Yaralı Kalbim ne zaman yayınlanacak? Dizi hakkında detaylar nelerdir?
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Kanal 7 ekranlarında yeni sezona hazırlanan Yaralı Kalbim dizisi izleyicilerin merak ettiği yapımlardan birisi oldu. Hint yapımı olan dizi toplam 470 bölüm olarak Hindistan yayınlanmıştır. Ülkemizde Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin bölümler 25 dakikadır.

Diğer Hint dizilerinden memnun olmayan izleyiciler için Yaralı Kalbim dizisini ekrana getirecek olan Kanal 7 yetkilileri, bu diziden oldukça umutlu gözüküyor.

Yaralı Kalbim dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal 7 ekranlarında Güz Masalı adlı dizi 1 Kasım itibariyle final yapacak. Bu dizinin ardından başlaması beklenen Yaralı Kalbim dizisi 2 Kasım’dan itibaren izleyicinin beğenisine sunulacak. Son yapımlardan bekleneni alamayan kanal, yeni dizi ile birlikte tekrar yüksek ilgi görmeyi bekliyor.


Yaralı Kalbim dizisi kaç bölüm yayınlanacak ve ne zaman bitecek?

Yaralı Kalbim Hindistan’da 470 bölüm olarak yayınlanmıştır. Ülkemizde dizinin bölümlerinin birleştirilmesi bekleniyor. 25 dakikalık bölümleri olan dizinin 90 dakikaya çıkarılarak 117 bölümde bitmesi hedefleniyor.

2 Kasım tarihinden itibaren yayınlanması beklenen dizinin Şubat ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yaralı Kalbim dizisinin konusu nedir?

Geet ve Maan arasındaki aşk hikayesinin anlatıldığı dizide iki aşığın yaşadığı zorluklar anlatılmaktadır. Romantizm ve duyguların ön planda olacağı dizide Geet zorla zengin biri ile evlendirilmek zorunda bırakılmaktadır. Maan ise sevdiği kadından vazgeçmek istemez. Geet ve Maan bu zorluklara karşı sevgilerinden hiçbir şey kaybetmeden aşklarını yaşamaya çalışırlar.



Son Güncelleme: 09.09.2020 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal 7Dizi
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