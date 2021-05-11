Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan Hint dizisi Yaralı Kalbim’den sonra başka bir dizinin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

16 Mayıs 2021 Pazar gününde yayınlacak olan Yaralı Kalbim’in final bölümü yayınlanacak. Bu bölümle sona erecek olan dizinin ardından Kanal 7 nin izleyeceği yayın politikası merak ediliyordu. Kanal 7 yetkililerinin uzun süre devam edecek ve insanları diziye adeta bağımlı hale getirecek bir yapımın peşine düştüğü öğrenildi.

Son 5 yılda Hint dizileri Türkiye’de önemli bir izleyici kitlesine ulaştı. İkimizin Yerine, Ah Kalbim, Yalancı Bahar, Deli Divane dizileri oldukça başarılı reyting sonuçları elde ederken kısa süreli olan Yaralı Kalbim dizisinin reytingleri ise beklentileri karşılayamadı.

Eleştirmenler, hikayenin sınırının çok dar olmasının, başrol oyuncularının sürekli gidip gelmeleri izleyiciler üzerinde oluşturduğu dikkat dağınıklığının ve hikayenin sabit bir yolda ilerlemeyişinin dizinin başarısız olmasına neden olduğunu belirtiyor.

Kanal 7 ekibi yeni dizisini bulmaya çalışırken uzun süreli olması, karakterlerin sabit kalması, kendi ülkesinde de sevilmesi, puta tapan konulardan kaçınma konularına çok dikkat ediyor. Ancak Yaralı Kalbim dizisinden sonra Hindistan’da zirve yapan salgın nedeniyle başka bir dizinin çıkması zor görünüyor.