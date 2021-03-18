Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?

Yaralı Kalbim dizisi niye başlamadı?

Gerçek adı Geet Hui Sabse olan Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim, seyircinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Geet ve Man’in birbirine duydukları aşkını anlatan dizi, seyirci tarafından sevilmesine rağmen reyting sıralamasında Kanal 7 ‘nin umduğu performansı yakalayamadı. Dizi yayın tarihinden itibaren maalesef ilk 20 arasına girmeyi başaramadı. Masum dizisinden de bir hayli geride kalması beklenilen performansın yakalanamadığını göstermiş oldu. Dizinin görüntü kalitesinin düşük olması ve senaryonun çok yavaş ilerlemesi eleştirilere sebep oldu.

Yaralı Kalbim dizisi final yapacak mı?

Beklenilen sonuç elde edilemediği için Kanal 7 dizinin saatinde değişiklik yaptı. Bu değişiklik seyircilerin aklına dizinin final yapıp yapmayacağı sorusunu getirdi. Buna benzer olarak Kördüğüm ve Zor Sevda dizileri de yayından kaldırılmıştı. Yaralı Kalbim dizisinin de yayından kaldırılma ihtimali oldukça fazla gibi duruyor.