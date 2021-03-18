İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?

Kanal 7 ekranlarının Hint dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim'de saat değişikliğine gidildi. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, seyirci tarafından beğenilmesine rağmen istenilen reyting rekoruna ulaşamadı. Dizi de saat değişikliği yapan Kanal 7, akıllarda soru işareti bıraktı. Dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Sevilen dizi Yaralı Kalbim final yapacak mı yoksa devam mı edecek? Tüm detaylar haberimizde..

18 Mart 2021 Perşembe 15:31
Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?
Takip Et:

Yaralı Kalbim dizisi niye başlamadı?

Gerçek adı Geet Hui Sabse olan Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim, seyircinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Geet ve Man’in birbirine duydukları aşkını anlatan dizi, seyirci tarafından sevilmesine rağmen reyting sıralamasında Kanal 7 ‘nin umduğu performansı yakalayamadı. Dizi yayın tarihinden itibaren maalesef ilk 20 arasına girmeyi başaramadı. Masum dizisinden de bir hayli geride kalması beklenilen performansın yakalanamadığını göstermiş oldu. Dizinin görüntü kalitesinin düşük olması ve senaryonun çok yavaş ilerlemesi eleştirilere sebep oldu. 

Yaralı Kalbim dizisi final yapacak mı?

Beklenilen sonuç elde edilemediği için Kanal 7 dizinin saatinde değişiklik yaptı. Bu değişiklik seyircilerin aklına dizinin final yapıp yapmayacağı sorusunu getirdi. Buna benzer olarak Kördüğüm ve Zor Sevda dizileri de yayından kaldırılmıştı. Yaralı Kalbim dizisinin de yayından kaldırılma ihtimali oldukça fazla gibi duruyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 15:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Yaralı KalbimDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?
Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?
O Ses Türkiye Rap Jürisi kimlerden oluşuyor? O Ses Türkiye RAP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
O Ses Türkiye Rap Jürisi kimlerden oluşuyor? O Ses Türkiye RAP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Gerçeğin Peşinde 18 Mart 2021 Perşembe 322. bölüm
Gerçeğin Peşinde 18 Mart 2021 Perşembe 322. bölüm
Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 18 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Doya Doya Moda ALL STAR 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 4. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 4. bölüm puan durumu

Popüler Haberler

Çek Cumhuriyeti’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?
Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Öğrenci Belediye bursu nedir? Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır? 2021
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
E-Nabız şifresini unutanlar ne yapabilir? E-nabız şifre değiştirme
SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? 2021 yılı Diyanet fitre ne kadar oldu?
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mart 2021 Süt yardımı başvuru formu
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 14 Mart 2021
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 664. bölüm puan durumu
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
E-devlet cep telefonu imei kayıt işlemi nasıl yapılır? 2021 Internetten (e-devlet) cep telefonu imei kaydı
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Zabıta nasıl olunur? 2021 yılı zabıta olma şartları
hasta kabul sekreterliği kursu ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği ne yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.