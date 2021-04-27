İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 27.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 17:46
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Takip Et:

Ülkemizde Hint dizilerine ilgi giderek artıyor. Kanal 7 ekranlarında yeni bir Hint dizisi yayınlanacak. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Yaralı Kalbim’in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri

Dizinin orijinal adı Geet-Hui Sabse Parayi’dir. Dizi 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanmaya başlarken 2011 yılında final yapmıştır. Dizi toplamda 470 bölümdür. Dizinin yönetmeni ise Nissar Parvez’dir.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu

Drashti Dhami- Geet,

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh,

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh,

Karishma Randhawa / Sonali Nikam- Naintara,

Vishal Thakkar – Manav,

Piyush Sahdev- Arjun,

Suhasini Mulay/Anju Mahendru- Savitri Khuranna,

Nikunj Malik- Anwesha Singh Khurana,

Melanie Pais Nandini -Handa,

Tanushree Kaushal/Usma Bachani- Parminder

Drashti Dhami- Geet

Dizide Geet karakterini Drashti Dhami canlandırıyor. Geet 18 yaşında genç ve güzel bir kadındır. Geet zorla evlendirilmek istenmektedir. Maan ile aşk yaşayan Geet bu evlilikten kurtulmak için savaşmak zorundadır.

Drashti Dhami’nin rol aldığı dizi filmler; 

  • 2010- Geet- Hui Sabse Parayi- Geet
  • 2012- Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon- Madhubala,
  • 2015-Ek Tha Raja Ek Thi Rani- Gayatri Seth,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Nandini Malhotra

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh

Maan başarılı yakışıklı ancak bir o kadar hırslı biridir. Maan Geet ile aşk yaşamaktadır ancak Geet abisinin eşidir. Bu nedenle aşkını yaşayamayan Maan aşkı için savaşmak zorundadır.

Gurmeet Chaudhary’ın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet – Hui Sabse Parayi- Maan,
  • 2012-Punar Vivah-Yash Suraj ,
  • 2015- Khamoşiyan- Jaidev Dhanrajgir,
  • 2016- Wajah Tum Ho- Avukat Ranveer Bajaj,
  • 2017- Laali Ki Shaadi Mein Laaddoo Deewana- Prens Veer,
  • 2018- Paltan- Yüzbaşı Prithvi Singh Dagar

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh

Dev Geet ile evlenmiştir. Dev Geet’i evliliğe zorlamıştır. Hırslı ve gözü kara biri olan Dev Geet’i evliliğe zorlar ve sonunda evlenir. Ancak Geet Dev’in kardeşi Maan’a aşıktır. Bu üçlü arasında yaşanacak olaylar bir hayli dikkat çekecektir.

Abhinav Shukla’nın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet- Dev,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Rajdeep Thakur,
  • 2019-Khatra Khatra Khatra-Kendisi



Son Güncelleme: 27.04.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HintYaralı KalbimKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu mu?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı

Popüler Haberler

Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
2021 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
SGK fizik tedavi ücretlerini ödüyor mu? SGK hangi durumlarda fizik tedavi ücretini ödemez?
Toplu taşıma araçları çalışacak mı? 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arası toplu taşıma nasıl olacak?
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Tam kapanma olacak mı?
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.