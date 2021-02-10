Yaralı Kalbim 9.Bölüm fragmanı 11 Şubat 2021 Perşembe özeti

Hindistan’ın sevilen dizilerinden birisi olan Yaralı Kalbim, Türkiye’de de çok fazla sevilmeye başlandı. Hint dizisi olan Yaralı Kalbim dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hindistan’da büyük bir başarı yakaladıktan sonra Türkiye’de yayınlanan Yaralı Kalbim 9. Bölüm yayınlandı. İzleyiciler Yaralı Kalbim 9. Bölüm özetini merak ediyor.

Yaralı Kalbim 9. Bölüm Özeti

Maan ile Geet yolda yürürken karşı karşıya geldi. Maan, Geet’e çok aşırıya kaçacak saçma sapan laflar söyledi. Sonrasında işleri halletmek adına yarın yola çıkacağını ifade etti. Dev’in annesi ise bunun yanına gelerek abisini aramasını söyledi. Kıskançlık krizine giren Dev, abisinin ev telefonunu arar. Tam kabloyu takar ki telefon çalar. Karşıda Geet vardır. Dev alo der ama Geet cevap veremez. Dili tutulur. Bir anda konuşmaya başlar ve hamile olduğunu bildirir. Bunu duyan Nayintara çıldırır.

Ertesi gün Geet ve Maan yola çıkmıştır. Maan yine Geet’e karşı saçma sapan laflar eder. Geet’in sabrı taşmaktadır. Geet’e görücüler gelir. Bir bu eksiktir. Zaten başlarında yeterince sorun sıkıntı vardır. Geet buluşma yerine gidince karşısına Nayintara çıkar. Nayintara tüm sırları onunla paylaşır. Geet’in hamile olması onu deliye döndürür ve çocuğu kürtaj ile aldırmasını söyler.

Nayintara Dev ile olan evliliğini sürdürmek için Geet’in çocuğundan kurtulmak istemektedir. Ancak Geet bunu istemiyor. Dev ile konuşmak isterken Nayintara buna izin vermiyor. Nayintara tam Geet’i kolundan tutup götürmek isterken bir anda karşısında Maan’ı görür ve çok şaşırır. Maan yine Geet’e kızmaya başlar. Ancak Geet oralı olmaz çünkü zaten Nayintara’nın söyledikleri onu şaşkına çevirmiştir. Geet gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından gider. Ancak şaşkın halde yolda giderken neredeyse ona araba çarpacağı sırada Maan onun hayatını kurtarır. Geet de ondan kurtulmak için başından gitmesini söyler.

Nayintara oradan ayrılmıştır ancak Geet’in yaptıklarını merak etmekten kendisini alıkoyamaz. Sonra Brij’i arayarak Geet’in çocuğu aldırdığını söyler. Brij ise Geet’i bulur. Çocuğu aldırmaya karar verilir. Ancak Geet bunu kabul etmez. Çocuğu aldırmak istemez. Cana kıymayı kabul etmez. Ayrıca çocuğu doğuracak olan ebe de çocuğu almayacağını söyler.

Daha sonra dede Brij, Geet’in öldürülmesine karar verir. Sonra kendi arkadaşlarını toplar ve öldürmek için Geet’i aramaya koyulur. Geet Maan ile kaçmaya çalışırken arabası bozulur ve ormanda kampa girer. Sonrasında ise Geet yakalanır. Adamlar etrafını sarmıştır. Brij ise Geet’i tam öldürecekken Maan onu yeniden kurtarır. Daha sonra Maan ve kötü adamlar kıyasıya bir dövüşün içerisine girerler. Maan bundan sonra Geet’i koruyacağına yemin eder. Geet ise ona kızdığı için pişman olur.