Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı izle Pazartesi günü tüm heyecanıyla devam edecek. Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim haftanın her günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanını full HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı izle, 11 Mayıs Salı yeni bölüm canlı olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim 96.bölüm canlı yayın 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yaralı Kalbim bugün var mı, Yaralı Kalbim yeni bölümde ne olacak, Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu?

Maan ve Geet otelde karşılarında tüm akrabalarını bulacak. Bu bölümde bir yıl ilerisi görülecek. Jugnu amcanın otelde gezmesi ile bölüm başlar. Kendi odasının yanında bulunan 109 numaralı odada gizemli biri olaca. Bu kişinin kiralık katil olduğu düşünülecek. Jugnu amca otelde rezerve edilmiş bir odaya alınmış, kiralık katil ise rezerve edilen odaya gelecek kişiyi öldürmek üzere otele gelmiştir. Ortada büyük bir yanlışlık vardır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Bu sırada Maan ve Geer romantik anlar yaşar. Dev ve Nandini de aynı otelde kalmaktadır. Dev Londra’ya gelir gelmez otele girer. Kafasında şapka olan Dev’i Jugnu amca katil zanneder ve başına havlu geçirip bayıltır. Onun Dev olduğunu anlamamıştır. Bu sırada gerçek katili Lucky ve Pretto yakalamıştır.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.