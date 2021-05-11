Yaralı Kalbim 96. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 96. Final bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın her günü ekranlara gelen Yaralı Kalbim tek parça ve hd kalitede Kanal 7’den yayınlanacak. Mann ve Geet’in imkansız aşklarının anlatıldığı dizi her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim 96.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü canlı yayınla ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim yeni bölüm bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yaralı Kalbim 96.bölüm özet (Final)

Geet ve Maan otelde tatil yapmaktadır. Aynı otelde önce Jugna dayı gelir. Jugna dayı bir adamın katil olduğunu düşünür kendisini öldüreceğinden şüphelenir. Adamın başına havlu geçirip bayıltan Jugna dayının bayılttığı kişi Dev’dir.

Dev ve Nandini de otele gelmiştir. Bu sırada Lucky ve Nandini de otele gelir. Onların da dikkatini çeken mafya tipli adamı ikili bayıltır ve boş buldukları odaya koyar. Boş olan oda aslında Nandini’nin odasıdır. Nandini her şeyden habersiz odasına gider. Burada başında havlu olan adamı Dev sanıp onunla konuşur ancak onun Dev olmadığını anlayınca bağırır. Bağırmaları duyan Geet ve Maan odaya doğru koşar. Nandini ve Dev saklanır.

Odada baygın olan adamdan kurtulmak isteyen ekip, adamı başka bir odaya götürür. Ardından herkes dağılır. Pretto ise Lucky’e küpesini kaybettiğini söyler. Ölü adamın üzerinden küpenin kalmasından endişe ederler.

Küpeyi kontrol etmeye giderler ve adamı başka bir odaya götürürler. Bu oda ise Geet ve Maan’in odasıdır. Geet adamı görünce çığlık atar. Bu çığlık üzerine otel müdürü gelir ve adamın ölmediğini baygın olduğunu söyler. Herkes rahatlamıştır. Kurana ailesi evlerine döner.

Yaralı Kalbim 95.bölüm özet

Geet ve Maan ise evlilik yıldönümü hazırlıklarına başlar. Birbirlerine hediye alan Geet ve Maan merakla hediyeleri bekler. Geet Maan’a hediyesinin yukarıdaki odada olduğunu söyler. Odaya çıkan Maan bebek odası görür. Maan ve Geet birbirine sarılır.

Maan ve Geet otelde karşılarında tüm akrabalarını bulacak. Bu bölümde bir yıl ilerisi görülecek. Jugnu amcanın otelde gezmesi ile bölüm başlar. Kendi odasının yanında bulunan 109 numaralı odada gizemli biri olaca. Bu kişinin kiralık katil olduğu düşünülecek. Jugnu amca otelde rezerve edilmiş bir odaya alınmış, kiralık katil ise rezerve edilen odaya gelecek kişiyi öldürmek üzere otele gelmiştir. Ortada büyük bir yanlışlık vardır.

Bu sırada Maan ve Geer romantik anlar yaşar. Dev ve Nandini de aynı otelde kalmaktadır. Dev Londra’ya gelir gelmez otele girer. Kafasında şapka olan Dev’i Jugnu amca katil zanneder ve başına havlu geçirip bayıltır. Onun Dev olduğunu anlamamıştır. Bu sırada gerçek katili Lucky ve Pretto yakalamıştır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

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