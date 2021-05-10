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Yaralı Kalbim 95. bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 95.bölüm canlı izle 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim son bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Yaralı Kalbim canlı izle, Yaralı Kalbim 95.bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:35
Yaralı Kalbim 95. bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 95.bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın her günü ekranlara gelen Yaralı Kalbim tek parça ve hd kalitede Kanal 7’den yayınlanacak. Mann ve Geet’in imkansız aşklarının anlatıldığı dizi her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim 95.bölüm 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü canlı yayınla ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim yeni bölüm bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yaralı Kalbim 95.bölüm özet

Maan ve Geet otelde karşılarında tüm akrabalarını bulacak. Bu bölümde bir yıl ilerisi görülecek. Jugnu amcanın otelde gezmesi ile bölüm başlar. Kendi odasının yanında bulunan 109 numaralı odada gizemli biri olaca. Bu kişinin kiralık katil olduğu düşünülecek. Jugnu amca otelde rezerve edilmiş bir odaya alınmış, kiralık katil ise rezerve edilen odaya gelecek kişiyi öldürmek üzere otele gelmiştir. Ortada büyük bir yanlışlık vardır.

Bu sırada Maan ve Geer romantik anlar yaşar. Dev ve Nandini de aynı otelde kalmaktadır. Dev Londra’ya gelir gelmez otele girer. Kafasında şapka olan Dev’i Jugnu amca katil zanneder ve başına havlu geçirip bayıltır. Onun Dev olduğunu anlamamıştır. Bu sırada gerçek katili Lucky ve Pretto yakalamıştır.

Yaralı Kalbim son bölüm özet

Maan, Vikram’ı yakalamak için peşine düştü. Vikram’ı yakalayan Maan Vikram ile kavga etmeye başladı. Vikram Maan’in kafasına vurdu ve onu bayılttı. Ancak ona zarar vermez. Dev ve Lucky ise Mann’i aramaya çıkar. Yol kenarında baygın halde bulunan Maan’i doktora götürür. Doktor durumun iyi olduğunu söyler.

Geet rüyasında Vikram’ı görür. Kabustan uyanan Geet yanı başında çiçek ve not bulur. Notta Vikram’ın Maan’i öldüreceği yazılıdır. Sonraki gün ofise giden Dev’in peşinde Vikram vardır. Vikram öncelikle Dev ile uğraşacaktır. Ofiste sıkışan Dev’i arayan Nadini ona ulaşamadığında meraklanır. Maan olanlardan şüphelenir ve ofise gider. Ofise gittiğinde güvenlikler baygındır. Dev ise bağlı bir şekilde yerdedir. Vikram ise yeniden Geet ile konuşur. Maan’a zarar vermemesini ister.

Konağa elektrikçi kılığında gelen Vikram Geet’in odasına gider. Geet ise onunla buluşacak mı bu konuda kararsızdır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

Yaralı Kalbim 95.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:35
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