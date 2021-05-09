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Yaralı Kalbim 95. bölüm fragmanı 10 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim son bölüm çok beğenildi. Son bölümün ardından Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri 95.bölüm özeti ve fragmanını araştırmaya başladı. Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanı hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Yaralı Kalbim 95.bölüm 10 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7’de.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:10
Yaralı Kalbim 95. bölüm fragmanı 10 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Yaralı Kalbim 95.bölü fragmanı izle Pazartesi günü tüm heyecanıyla devam edecek. Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim haftanın her günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanını full HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanı izle, 10 Mayıs Cumartesi yeni bölüm canlı olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim 95.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 95.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yaralı Kalbim bugün var mı, Yaralı Kalbim yeni bölümde ne olacak, Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu?

Maan, Vikram’ı yakalamak için peşine düştü. Vikram’ı yakalayan Maan Vikram ile kavga etmeye başladı. Vikram Maan’in kafasına vurdu ve onu bayılttı. Ancak ona zarar vermez. Dev ve Lucky ise Mann’i aramaya çıkar. Yol kenarında baygın halde bulunan Maan’i doktora götürür. Doktor durumun iyi olduğunu söyler.

Geet rüyasında Vikram’ı görür. Kabustan uyanan Geet yanı başında çiçek ve not bulur. Notta Vikram’ın Maan’i öldüreceği yazılıdır. Sonraki gün ofise giden Dev’in peşinde Vikram vardır. Vikram öncelikle Dev ile uğraşacaktır. Ofiste sıkışan Dev’i arayan Nadini ona ulaşamadığında meraklanır. Maan olanlardan şüphelenir ve ofise gider. Ofise gittiğinde güvenlikler baygındır. Dev ise bağlı bir şekilde yerdedir. Vikram ise yeniden Geet ile konuşur. Maan’a zarar vermemesini ister.

Konağa elektrikçi kılığında gelen Vikram Geet’in odasına gider. Geet ise onunla buluşacak mı bu konuda kararsızdır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

 

 

 




Son Güncelleme: 09.05.2021 17:10
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IzleCanlı48. BölümDiziYaralı Kalbim
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