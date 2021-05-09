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Yaralı Kalbim 94. bölüm izle 9 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 94.bölüm canlı izle 9 Mayıs 2021 Pazar günü ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim son bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Yaralı Kalbim canlı izle, Yaralı Kalbim 94.bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:08
Yaralı Kalbim 94. bölüm izle 9 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 94.bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın her günü ekranlara gelen Yaralı Kalbim tek parça ve hd kalitede Kanal 7’den yayınlanacak. Mann ve Geet’in imkansız aşklarının anlatıldığı dizi her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim 94.bölüm 9 Mayıs 2021 Pazar günü canlı yayınla ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim yeni bölüm bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yaralı Kalbim 94.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yaralı Kalbim 94.bölüm özet

Maan, Vikram’ı yakalamak için peşine düştü. Vikram’ı yakalayan Maan Vikram ile kavga etmeye başladı. Vikram Maan’in kafasına vurdu ve onu bayılttı. Ancak ona zarar vermez. Dev ve Lucky ise Mann’i aramaya çıkar. Yol kenarında baygın halde bulunan Maan’i doktora götürür. Doktor durumun iyi olduğunu söyler.

Geet rüyasında Vikram’ı görür. Kabustan uyanan Geet yanı başında çiçek ve not bulur. Notta Vikram’ın Maan’i öldüreceği yazılıdır. Sonraki gün ofise giden Dev’in peşinde Vikram vardır. Vikram öncelikle Dev ile uğraşacaktır. Ofiste sıkışan Dev’i arayan Nadini ona ulaşamadığında meraklanır. Maan olanlardan şüphelenir ve ofise gider. Ofise gittiğinde güvenlikler baygındır. Dev ise bağlı bir şekilde yerdedir. Vikram ise yeniden Geet ile konuşur. Maan’a zarar vermemesini ister.

Konağa elektrikçi kılığında gelen Vikram Geet’in odasına gider. Geet ise onunla buluşacak mı bu konuda kararsızdır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

 




Son Güncelleme: 09.05.2021 17:08
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