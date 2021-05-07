İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim son bölüm çok beğenildi. Son bölümün ardından Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri 93.bölüm özeti ve fragmanını araştırmaya başladı. Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Yaralı Kalbim 93.bölüm 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7’de.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:17
Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Takip Et:

Yaralı Kalbim 93.bölü fragmanı izle Cumartesi günü tüm heyecanıyla devam edecek. Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim haftanın her günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanını full HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı izle, 8 Mayıs Cumartesi yeni bölüm canlı olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim 92.bölüm canlı yayın 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 91.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yaralı Kalbim bugün var mı, Yaralı Kalbim yeni bölümde ne olacak, Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu?

Maan, Vikram’ı yakalamak için peşine düştü. Vikram’ı yakalayan Maan Vikram ile kavga etmeye başladı. Vikram Maan’in kafasına vurdu ve onu bayılttı. Ancak ona zarar vermez. Dev ve Lucky ise Mann’i aramaya çıkar. Yol kenarında baygın halde bulunan Maan’i doktora götürür. Doktor durumun iyi olduğunu söyler.

Geet rüyasında Vikram’ı görür. Kabustan uyanan Geet yanı başında çiçek ve not bulur. Notta Vikram’ın Maan’i öldüreceği yazılıdır. Sonraki gün ofise giden Dev’in peşinde Vikram vardır. Vikram öncelikle Dev ile uğraşacaktır. Ofiste sıkışan Dev’i arayan Nadini ona ulaşamadığında meraklanır. Maan olanlardan şüphelenir ve ofise gider. Ofise gittiğinde güvenlikler baygındır. Dev ise bağlı bir şekilde yerdedir. Vikram ise yeniden Geet ile konuşur. Maan’a zarar vermemesini ister.

Konağa elektrikçi kılığında gelen Vikram Geet’in odasına gider. Geet ise onunla buluşacak mı bu konuda kararsızdır.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?
Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?
Kuzeyin Oğlu Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Kibariye gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Kibariye gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri
İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncuları
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, evli mi? Volkan Konak hayatı ve biyografisi
Akrep dizisindeki Hacer karakteri kimdir? Demet Gül nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Fikret karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.