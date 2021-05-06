Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 92.bölü fragmanı izle Cuma günü tüm heyecanıyla devam edecek. Kanal 7’nin sevilen dizisi Yaralı Kalbim hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanını full HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı izle, 7 Mayıs Cuma yeni bölüm canlı olarak Kanal 7’den yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim 92.bölüm canlı yayın 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 91.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yaralı Kalbim bugün var mı, Yaralı Kalbim yeni bölümde ne olacak, Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yaralı Kalbim son bölümde ne oldu?

Geet’in peşindeki gizemli kişi onu korkutmaya devam ediyor. Maan Geet’in doğum günü partisini iptal etmek istese de, güvenliği arttırıp partiyi yapmaya karar veriri.

Jugna dayı yeni tarzıyla doğum gününe gelir ve tüm dikkatleri çeker. Güvenlik aileden birini çağırıp içeri girmesine izin verecektir. Lucky adamı sorgulamaya başlar ve daha sonra döver. Ancak dövdükleri kişinin dayı olduklarını anlarlar.

Maan Geet’in hazırlanmasına yardım eder. Ona takılarını getirir. Maan’in yanında güvende hisseden Geet rahatlamış gibidir. Maan bir adamın ellerinin bağlı olduğunu görür ve oraya gider. Adamın evde olduğunu anlayan Maan Geet’in yanına koşar. Geet’in yanında olan gizemli adam ona sevdiği söyler. Geet bağırmaya başlar. Adam sırtı dönükken Geet adamı tanır. Ancak gizemli adam kaçmayı başarmıştır. Adam gittikten sonra Maan bir not bulur. Bu notta Geet’i elinden alacağım yazmaktadır. Mann sinirlenir ve eve döner. Geet ise bayılmıştır.

Bir sonraki gün Geet Maan’in üzgün olduğunu fark edip ona destek verir. Adi gelir ve Maan’e önemli bir iş olduğunu söyler Mann gitmek istemese de Geet, işe gitmesini söyler. Bu sırada bir telefon gelir ve Nandini’nin hastaneye kaldırıldığı öğrenilir. Dev hastaneye gider. Dev gittikten sonra evde sadece Geet ve Pretto kalmıştı. Bu sırada elektrik kesilir, korkan Geet Pretto’nun yanına gider ancak o bayılmıştır. Vikram eve girmiş ve Geet depoya saklanmıştır. Maan olanları öğrenir ve işten eve hızlıca gelir. Maan eve geldiğinde Vikram çoktan gitmiştir.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.