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Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Yaralı Kalbim 91.bölüm canlı izle 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim canlı izle, Yaralı Kalbim 91.bölüm tek parça olarak Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yaralı Kalbim son bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 91.bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Yaralı Kalbim tek parça ve hd kalitede Kanal 7’den yayınlanacak. Mann ve Geet’in imkansız aşklarının anlatıldığı dizi her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim 91.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü canlı yayınla ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim yeni bölüm bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yaralı Kalbim 91.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yaralı Kalbim 91.bölüm özeti

Geet’in peşindeki gizemli kişi onu korkutmaya devam ediyor. Maan Geet’in doğum günü partisini iptal etmek istese de, güvenliği arttırıp partiyi yapmaya karar veriri.

Jugna dayı yeni tarzıyla doğum gününe gelir ve tüm dikkatleri çeker. Güvenlik aileden birini çağırıp içeri girmesine izin verecektir. Lucky adamı sorgulamaya başlar ve daha sonra döver. Ancak dövdükleri kişinin dayı olduklarını anlarlar.

Maan Geet’in hazırlanmasına yardım eder. Ona takılarını getirir. Maan’in yanında güvende hisseden Geet rahatlamış gibidir. Maan bir adamın ellerinin bağlı olduğunu görür ve oraya gider. Adamın evde olduğunu anlayan Maan Geet’in yanına koşar. Geet’in yanında olan gizemli adam ona sevdiği söyler. Geet bağırmaya başlar. Adam sırtı dönükken Geet adamı tanır. Ancak gizemli adam kaçmayı başarmıştır. Adam gittikten sonra Maan bir not bulur. Bu notta Geet’i elinden alacağım yazmaktadır. Mann sinirlenir ve eve döner. Geet ise bayılmıştır.

Bir sonraki gün Geet Maan’in üzgün olduğunu fark edip ona destek verir. Adi gelir ve Maan’e önemli bir iş olduğunu söyler Mann gitmek istemese de Geet, işe gitmesini söyler. Bu sırada bir telefon gelir ve Nandini’nin hastaneye kaldırıldığı öğrenilir. Dev hastaneye gider. Dev gittikten sonra evde sadece Geet ve Pretto kalmıştı. Bu sırada elektrik kesilir, korkan Geet Pretto’nun yanına gider ancak o bayılmıştır. Vikram eve girmiş ve Geet depoya saklanmıştır. Maan olanları öğrenir ve işten eve hızlıca gelir. Maan eve geldiğinde Vikram çoktan gitmiştir.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal 7
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