Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 90.bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Yaralı Kalbim tek parça ve hd kalitede Kanal 7’den yayınlanacak. Mann ve Geet’in imkansız aşklarının anlatıldığı dizi her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim 90.bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü canlı yayınla ekranlara geliyor. Yaralı Kalbim yeni bölüm bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yaralı Kalbim 90.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yaralı Kalbim 90.bölüm özeti

Geet kafasını dağıtmak için ofise gider. Ofise giderken Geet kendisine gönderilen çiçekleri görür ve gerilir. Çiçekleri Mann’in göndereceğini düşünmeyen Geet, çiçekleri atacakken, Mann’dan mesaj gelir ve çok mutlu olan Geet çiçeklere sarılır.

Dev ve Lucky ise gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır. Alışveriş mağazasında buluşan ikili Pretto ve Nandini’ye yakalanmamak için uğraşacaktır. Ancak alışveriş mağazasında yakalanırlar.

Ofiste rahatsızlanan Geet eve dönmek ister. Geet yolda giderken bir arabanın onu takip ettiğini fark eder. Arabada bir sorun olur ve yakınlardaki bir tamirciye girer. Geet’i takip eden adam gelip arabayı düzeltir. Arabanın çalıştığını gören Geet binip oradan uzaklaşır. Eve varan Geet’in arabada unuttuğu malzemeleri görevli getirir. Bu malzemelerin içinde bir zarf vardır ve zarfın içinde bende korkmayazar. Geet ne olduğunu anlayamaz ve korkar.

Geet takip ediliyormuş hissini kapılır ve evde panik halindedir. Bu sonraki gün arabanın camında bir not daha bulur. Notta hiç değişmemişsin seni görmek istemiştim yazar. Bunu okuyan Geet daha çok gerilir. Geet yine ofise giderken takip edildiğini anlar ve bu sefer Maan’i arar. Mann ona sürpriz doğum günü hazırlarken hemen yanına gider. Geet olanları anlatır ve Mann onu sakinleştirip doğum günü partisine götürür.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.