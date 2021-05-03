Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ile Salı günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ful HD şekilde içeriğimizde bulabilirsiniz. Yaralı Kalbim 89.bölüm izle, 4 Mayıs Salı günü yeni bölüm Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim 89.bölüm canlı yayın 4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün saat 14:20’de ekranlara gelen Yaralı Kalbim 89.son bölüm 4 Mayıs Salı günü Kanal 7’de. Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Yaralı Kalbim bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölümde ne olacak gibi sorular merak ediliyor. Son haftalarda Kanal 7 yayın akışında değişiklikler olabiliyor. Ancak Yaralı Kalbim yeni bölüm kendi saatinde ekranlara olacak.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.