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Yaralı Kalbim 76. bölüm fragmanı 21 Nisan 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 76.bölüm 21 Nisan 2021 Çarşamba a günü yeni bölümüyle Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziinin sevenleri Yaralı Kalbim 76. Bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:32
Yaralı Kalbim 76. bölüm fragmanı 21 Nisan 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7nin sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim ’in 76. Bölümü 21 Nisan Çarşamba günü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Maan rahatsızlanmıştı ve Geet sabaha kadar iyileşmesi için başında beklemişti. Fakat bundan Maan’ın haberi yoktu. Dizinin sevenleri için 76. bölümde neler olacağı merak konusu.

Yaralı Kalbim 76. Bölümde neler yaşandı

Maan ofise gitmek için hazırlanır ve dolabından en sevdiği gömleği alıp giyer. Geet bunu gördüğünde mutlu olur çünkü bu onun aldığı gömlektir. Maan ise gömleğini neden bu kadar çok sevdiğini bir türlü anlamlandıramaz.

Maan sabah kahvaltısı için aşağı indiğinde Geet in büyükannesine kahvaltı hazırladığını görür. Geete çok kızar ve sertçe konuşmaya başlar büyükanne kendisinin inmek istediğini söylemesine rağmen Maan’ın sinir geçmez çünkü bunu kendisinin gözünü boyamak için yaptığını düşünür. Dev sabah kahvaltısında hizmetli ağır yemekler yaptığı için çok sinirlenir. Naintara onun için yulaf hazırladığını söylese de kızmaya devam eder. Dev akşam yemeğinde herkese özel yemek hazırlamasını söyler. Naitra’nın mutfakta eli ayağına dolaşır zaten mutfakta sarilerle iş yapmak çok zordu. Dev mutfağa gelerek onunla alay etmeye devam eder.

İşteyken Maan’ın telefonuna Geet den büyükannenin hasta olduğunu söyleyen bir mesaj gelir hemen eve gider fakat ikisinde çok iyi olduğunu görür. Geet’e kızmaya başlar bu sırada durumu kontrol etmek isteyen büyük anne bayılma numarası yaparak Geet’e göz kırpar.




Son Güncelleme: 21.04.2021 13:32
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal7
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