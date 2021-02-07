Yaralı Kalbim 6. bölüm fragmanı ve 8 Şubat Pazartesi özeti Kanal 7

Kanal 7’nin ilgiyle izlenen aşk dizisi Yaralı Kalbim, hafta içi 21:15’te, hafta sonu ise 22:20’de izleyici karşısına çıkıyor. Bir Hint dizisi olan Yaralı Kalbim, yayınlandığı günden beri geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Peki Yaralı Kalbim dizisinin son bölümünde neler oldu? Bir hatırlayalım.

GEET DEV'İN KAÇTIĞINA İNANMIYOR ve AİLESİNE KARŞI GELİYOR

Dizinin başrolündeki Geet karakteri son bölümde, Dev ve ailesi tarafından havaalanında bırakılır. Dev ve ailesinin Geet’i bırakıp kaçmasının ardından Geet polisler tarafından karakola götürülür. Babasına ulaşan Geet, suçsuz olduğunu, onu bırakıp kaçtıklarını anlatmaya çalışır. Geet karakolda çabalarken Brij gelerek olayı araştırır ve Kanada ile bir ilgisinin olmadığını öğrenir.

Karakoldan çıktıktan sonra Geet şaşkın bir şekilde eve doğru yol alır. Dev’in kendisini bırakıp gittiğine bir türlü inanmak istemez. Dev’in başına bir şey geldiğini düşünse de Geet’in ailesi bu evliliğe ısrarla karşı çıkmakta ve Dev’in kızlarını dolandırdığını düşünmektedir.

Geet bu konuda ailesinin karşısında yer almaktadır. Geet’e takılan takıların sahte çıkmasının ardından ailesi çok öfkelenmiştir. Yine de Geet ailesine karşı durmaya devam ettiği için odasına gönderilir ve bir süre çıkmasına izin verilmez. Geet’ e ne kadar Dev’in onu dolandırdığı ve bırakıp kaçtığı söylense de Geet bunlara inanmaz ve evdeki motoru alıp Dev’i aramaya başlar. Dev’i aradığı sırada motoru bir tesadüf eseri Brij’in arabası ile çarpışır ve Brij Geet’i eve getirir. Bu durum evdeki gergin ortamı iyice alevlendirmiştir.

Büyükbaba dahil evin bütün erkekleri Geet’e karşı gelmektedir fakat Geet ısrarcı tavrını sürdürür. Hala Dev’in başına bir şey geldiğini düşünmektedir. Geet aile üyelerine karşı çıkması sonucu odasına kilitlenir ve yemek verilmez. Birkaç gün odada kalan Geet, sonunda pes eder ve takılarını çıkararak dedesinin yanına gider. Dedesine evlenmeyeceğini tek istediğinin okula devam etmek olduğunu söyler ve dedesi de buna razı gelir.

Geet gerçekten bu evlilikten vazgeçti mi? Yoksa bu hamlesinin ardında başka düşünceler mi vardı? Bir sonraki bölümde her birlikte göreceğiz.