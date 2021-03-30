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Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında ilgiyle takip edilen Yaralı Kalbim dizisinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü ekranlara gelecek olan 55. yeni bölümünün özeti, fragmanı ve canlı yayın linki internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

30 Mart 2021 Salı 21:40
Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 55. bölümü merakla bekleniyor. Sevilen Hint dizileri arasında olan Yaralı Kalbim’in 31 Mart 2021 Çarşamba günü ekranlara gelecek olan 55. bölümün canlı yayın linki ve fragmanı araştırılmaya başlandı.

Yaralı Kalbim 55. bölüm özeti

Geet'in yere bir rangoli çizmesiyle başlar. Büyükanne ve Dev, Rangoli'ye hayrandır. Bu arada, Büyükanne Dev'in gece telefon gelip evden çıktığını ve gece geç geldiğini, neden bu kadar geç geldiğini ve nereden geldiğini sorar. Tabii ki Dev, Annie'nin karakolda olduğunu söylemiyor. Adi arayıp gittiğini, Annie ile gece yolda karşılaştığını, arabası bozulduğu için onu yanına aldığını söylüyor. Kısacası Dev, Annie'yi korumaktadır.

Geet, Maan'ı uyandırmak ve Holi'yi kutlamak için odasına gider. Maan, sakin ve sessizlikle karşılamaktadır. Geet balkonda Dev'i affettiğini duyurur. Ancak Maan Geet'i görmek bile istemediği için odasına gider. Geet'in Dev'i affettiğini bile duymuyor. Maan'a neden uyuduğunu sorar, Maan hasta olduğunu bahane etmektedir.

Annie'nin aklında Arjun vardır. Arjun'un da Holi kutlamasına gelseydi şeklinde düşünür. Bu sırada Arjun eve davulcu kılığında girer. Annie ile karşılaşır. Arjun, Naintara'dan onu aldattığını, şimdiye kadar Naintara'nın istediğini yaptığını ve onu affetmesini talep eder. Annie ve Arjun renkli dumanın içinde yakınlaşır.

Maan kendine Geet Dev'i affettiğini nasıl söyleyemedi diye sinirlenir, biraz kıskançlıkla yapar bunu. Nasıl kıskanmaz, şu anki karısı erkek kardeşine hamile kaldı. Maan, Dev ve Geeta'nın pencerenin yanında durduğunu görünce bile gerginleşir. Dev'in yaptıklarının yeterli olduğunu düşünür ve onunla yüzleşir. Onu bir yılan gibi beslediği için evden atmayı düşünüyordur.

Yaralı Kalbim 55. bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 55. bölümü canlı izlemek için ve fragmana göz atmak için tıklayınız...



Son Güncelleme: 30.03.2021 21:40
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