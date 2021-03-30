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Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlara gelecek olan 54. yeni bölümünün canlı yayın linki dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

30 Mart 2021 Salı 18:43
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşan Yaralı Kalbim dizisinin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlara gelecek olan 54. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları,54. yeni bölümünün canlı yayının linkini araştırmaya başladı.

Yaralı Kalbim 54. bölüm özeti

Geet bebeğinin ölmesinden dolayı sarsıntıdadır. Mann ile Dev’in tartışması esnasında sarf edilen sözlerden dolayı kalbi kırışan Geet evden çıkar. Büyükanneyse onun gidişinden dolayı rahatsız olur ve hastalığa kapılır. Hatasını fark eden Mann onu döndürmek için her şeyi yapmaya karar verir. Fakat Geet şehri değiştirmenin peşine düşer. Mann her yerlerde Geet’i aramaya koyulur ancak hiçbir zaman bulamaz.

Yaralı Kalbim konusu

Başrollerinde güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan Drashti Dhami ile karizmatik oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol almış olduğu Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında. Hindistan’da geniş bir kitlenin sahibi olan ve ülkemizde de pek çok hayrana sahip olan dizi, her yeni bölümde heyecan dolu bölümleri ile hayranlarıyla buluşmaktadır. Tüm engelleri geride bırakarak sevginin her şeyden daha üstün olduğu anlatılan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzelliği ile nam salan Geet, Handa ailesinin mensubu masum bir köylü kızı olmaktadır. 18 yaşında olduğu zaman ailesi onu şoka uğratacak bir karar verir. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi patronu olan Dev Khurana ile evlenmesidir. Kötü bir karakter olan Dev, evli olduğu gerçeğini Geet’in ailesinden gizler ve para için onunla evlilik yapar. Evliliklerinin ertesi gününde havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük esrarengiz ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına anında çıkan Mann onu yeniden yaşama bağlar. Geet ve Mann arasında oluşan büyük aşk onları nerelere sürükleyecektir? Geet, Mann’in asıl kimliğini öğrendiğinde ne yapacaktır?

Yaralı Kalbim oyuncuları

Yaralı Kalbim dizisinin Yapımcılığında Gül Khan, yönetmenliğinde Nissar Parvez ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimler yer almaktadır.

Yaralı Kalbim 54. bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 54. bölümü izlemek için tıklayınız...

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:43
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