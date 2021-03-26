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Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 27 Mart 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 51. yeni bölümünün özeti ve canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

26 Mart 2021 Cuma 21:30
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 27 Mart 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 51. yeni bölümünün özeti ve bölümün canlı yayın linki merak edilmeye başlandı.

Yaralı Kalbim 51. bölüm özeti

Maan'ın düşüncelerine dalması ile başlar. Telefonun diğer tarafındaki adam Dev ve Geet arasında ne biliyor? Sorusunu düşünmeye başlar. Yakında Maan'a bir mektup gelir. Mektup aynı zamanda Geet'in hastanenin önünde sırtı dönük bir adamla konuştuğu anın bir resmidir. Maan fotoğraftaki adamın kim olduğunu merak ederken, kötü adam Maan'dan tüm sorularını yanıtlamak için verdiği adrese gelmesini ister.

Maan bu öfkeyle arabaya binmek için ofisten ayrılır. Büyükanne Annie'nin öğle yemeğini yanına almadığı için evden bir yemek hazırlar ve onu ofise götürür. Bu nedenle Geet ve Dev, evden çalışanlar dışında yalnızdır.

Kurana, ailesinin hizmetçisi Dev'in mülkü terk etmek istediğini söyleyince Geet hemen aşağı iner. Bu sırada telefonunu yanına almayı unutur. Maan, kötü adamla konuşmaya gitmeden önce Geet'e sormak istiyor. Geet'in cep telefonu numarasını aramasına rağmen, Maan Geet ile bağlantı kuramaz.

Bu sırada Geet, Dev ile konuşmayı reddeder ve bu yüzden onu terk etmekten nasıl alıkoyacağını merak eder. Büyükanneyi bilgilendirmek için akla geliyor. Dev'e ev telefonundan evi terk edeceğini bildirdiğinde, büyükannesi gelene kadar beklemesini ister. Maan, Geet Dev'e yaklaşır yaklaşmaz Geet'in arkasında belirir ve büyükannesi gelene kadar evde kalmak istediğini söyler.

Geet ve Maan uzun süre birbirlerine bakıyorlar. Maan, hastanenin bahçesinde çekilen kötü adam Dev ve Geeta'nın bir fotoğrafıyla eve döndü. Geet, Maan'ın elindeki fotoğrafı görünce şok olur. Maan uzun ve öfkeli görünüyor ve odasına gidiyor. Bundan hemen sonra büyükanne geliyor. Aralarındaki bu çatışmayı çözmek için konuşmak istiyor. Ancak Geet, Maan'a gider ve aralarındaki sorunu ancak birbirleriyle konuşurlarsa çözebileceğini söyler.

Annie, Maan ve Geet'in kan bağışında sorun yaşadığını düşünür ve Arjun, Maan'a, gece Arjun'un evine gider ve ağzına ne gelirse onu söyler. Arjun kendini savunmak bile istemiyor. Gelince Annie'yi gönderir.

Geet, Maan'a gider. Bu öfkeyle Maan kum torbasına vurmaya ve öfkesini bırakmaya çalışır. Sonunda Maan'ın yorgun olduğunu anlayan Geet, onunla konuşmaya gider. Hikayeyi en başından anlatır. Maan, Dev'den kan aldığı için konuştuklarını açıkladığında, şunu söyler; “Devden kan alacağına keşke ölseydim!” 

Geet, Maan'ın bu sözlerle bencil olduğunu, ölümünden geriye kalanları asla düşünmediğini, sadece kötü ve öfkeli bir adam olduğunu ve onu asla değişmeyeceği konusunda terk ettiğini söylüyor. Maan yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlar. Geet'i ikna etmek ve onunla barışmak için çeşitli şekillerde uğraşsa da, Geet gerçekten yıkılmıştı.

Geet'i mutlu etmek için Maan normal bir hamilelik taramasına da gidiyor. Geet onunla gelmekten çok memnun olsa da, Maan'da yüzünü buruşturuyor. Hastaneden gelirken Adi Geet'i aradığında ve patronu Maan'ın 400 milyon rupi kontrat imzalanırken acilen gelmesi gerektiğini söylediğinde, Maan'ın çok daha önemli bir işi olduğunu söyledi ve Geet'e yüzünü güldü ama bunu yapmadı Maan'a açıkla.

Geet, Maan'dan hemen ofise gidip gitmesini ister. Geet eve geldiğinde Maan bir çocuk odası satın alır ve onu şaşırtır. Geet yüzünü buruşturmaya devam ediyor. Büyükanne, Maan'ı şimdi affetmesini ister. Buna karşılık Geet, zaten affettiğini ancak oyuna devam etmek istediğini açıklıyor. Ancak Maan, Geeta'nın büyükannesiyle konuştuğunu duyduğunda, Maan kayıtsızmış gibi davranır.

Ertesi gün işe gitmesi gerektiğinde uyuyormuş gibi yapıyor. Planında büyükannesini de paylaşan Maan, Geet'in hasta numarasını yutturur. Geet, Maan'ın hasta olmadığını anladığında, şakacı bir şekilde Büyükanneye kızar. Maan ve Geet aynı fikirde.

Annie, Arjun, Maan'a Dev'in kan bağışladığını söyleyince çökmesine ve soruşturulmadan sinirlenmesine rağmen, gerçek yakında gün ışığına çıkacaktır. Annie, Arjun'un masum olduğunu öğrendiğinde ondan özür diler, ancak Arjun kasıtlı olarak umursamıyor. Nitya ile daha fazla zaman geçirir ve Annie'yi kıskandırır. Annie ayrıca artık aynı dosyada işe bakmayacağını, herkesin tamamen farklı bir konsepti ve çalışanı olacağını söylüyor. Kısacası, Annie kılıcını çeker.

Yaralı Kalbim 51. yeni bölüm fragmanı ve canlı yayın linki

Yaralı Kalbim 51. yeni bölüm ve fragmanı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 21:30
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Yaralı KalbimKanal 7CanlıIzle51. Bölüm
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