Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 49. Bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin hayranları, 50. bölümü merak içerisinde beklemeye başlamış durumda. Yaralı Kalbim dizisinin 50. yeni bölümünü izlemek isteyenler, intenet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başladı.
Yaralı Kalbim50. yeni bölümü 26 Mart Cuma günü saat 11:50 itibariyle Kanal 7 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Yaralı Kalbim 49. bölüm özeti
Dev’in karşılıksız iş yapmayacağını aklına getiren Geet, onun her şartına onay verir. Hastanede yaşam mücadelesi veren Mann kurtulabilecek mı?
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle
Son Güncelleme: 26.03.2021 18:32