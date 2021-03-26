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Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim'in 26 Mart Cuma günü ekranlarda olacak olan 50. bölümünü canlı izlemek isteyenler, internet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

26 Mart 2021 Cuma 18:32
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 49. Bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin hayranları, 50. bölümü merak içerisinde beklemeye başlamış durumda. Yaralı Kalbim dizisinin 50. yeni bölümünü izlemek isteyenler, intenet üzerinden canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

Yaralı Kalbim50. yeni bölümü 26 Mart Cuma günü saat 11:50 itibariyle Kanal 7 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Yaralı Kalbim 49. bölüm özeti

Geet kendine gelir gelmez Mann’ın Dev’e hesap sorduğuna tanık olur. Öfke ile araba süren Mann büyük bir kazaya uğrar. Geet, Mann’a kan lazım olduğunu duyduğunda Dev’den yardım etmesini diler. Dev, abisi için kan vereceğini ifade eder ancak Geet’e bir şartının bulunduğunu belirtir.

Dev’in karşılıksız iş yapmayacağını aklına getiren Geet, onun her şartına onay verir. Hastanede yaşam mücadelesi veren Mann kurtulabilecek mı?

Yaralı Kalbim 50. bölüm izle

Yaralı Kalbim 50. bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 26.03.2021 18:32
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