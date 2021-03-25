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Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlarda olacak olan 50. yeni bölümünün özeti ve canlı yayın linki, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

25 Mart 2021 Perşembe 19:57
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim’in 50. bölümü merakla bekleniyor. 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan Yaralı Kalbim dizisinin 50. yeni bölümünün özeti ve canlı yayın linki merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Yaralı Kalbim 50. bölüm özeti

Dev dövüldü ve evin dışına atıldı. Bu saatten sonra, Büyükanne Dev'i yalnız bırakmaz ve eve girmeye başlar. Bu durum Maan'dan gizlidir. Öte yandan Geet, Maan'a Dev'den kan aldığını söyleyemezdi, ancak onu evde kalmasını gizlemek zorunda kaldı. Ancak durum uzun sürmez ve Maan, Dev'i evde görür. Onu evden atmaya çalıştığında Geet ve büyükannesi aynı fikirde değildir. Maan daha sonra evde buna karşı çıkıyor. Geeta'yı Dev'in etrafında görünce kıskanır ve anlaşmazlıklar ortaya çıkar.

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir evliliği yapan Geet ve abisinin yaptığı hataların yüzünden canı yanan Mann’in tesadüflerle dolu aşkı Yaralı Kalbim’de…

Başrollerinde güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakan Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol aldığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor. Hindistan’da geniş bir kitlenin izlediği ve Türkiye’de de pek çok hayranı bulunan dizi, her geçen gün heyecan dolu bölümleri ile izleyenleriyle buluşacak. Tüm engellere rağmen aşkın her şeyi aşabileceğini anlatan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzeller güzeli Geet, Handa ailesine mensup masum bir köylü kızıdır. 18 yaşına geldiği anda ailesi onu dehşete düşüren bir kararın altına imza atar. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi sahibi olan Dev Khurana ile evlendirme kararıdır. Kötü bir karakteri olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesine söylemez ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük soru işaretleri ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu hayatta tutar. Geet ve Mann’in bu aşkı onları nereye sürükleyecektir? Geet, Mann’in gerçek kimliğini öğrendiği an ne yapacaktır? Bu soruların cevapları daha fazlası Yaralı Kalbim ile ekranlarda seyirci karşısında olacak.

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu

Yapımcı koltuğunda Gül Khan, yönetmen koltuğunda Nissar Parvez, ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimlerin bulunduğu dram-romantik türünde olan Yaralı Kalbim haftanın he günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim 50. bölüm izle

Yaralı Kalbim 50. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:57
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