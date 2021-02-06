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Yaralı Kalbim 5. bölüm fragmanı 7 Şubat Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7

Hafta içinde her akşam Kanal 7’de ekrana gelen yeni Hint dizisi Yaralı Kalbim, 1. Bölümden itibaren severek izleniyor. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:54
Yaralı Kalbim 5. bölüm fragmanı 7 Şubat Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
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Geet’i kötü bir sürpriz bekliyor

Yaralı Kalbim dizisinin bugün yayınlanacak 5. Bölümünde Geet’i bekleyen kötü bir sürpriz var. Düğünden sonra ailesi ile Kanada’ya gitme istediğinde olan Dev, planlarını gerçekleştiriyor. Dev ile evlenen Geet’i ise bekleyen kötü bir sürpriz var. Geet’in ailesi de düğün sonrası kızlarını son defe görmeyi istiyorlar fakat Dev’in ailesi buna izin vermiyor. Kendisini bekleyen kötü sürprizlerden haberi olmayan Geet, ailesinden ayrıldığında duygulu anlar yaşar. Dev’in gerçek karısı Naintara da fazlasıyla gergin. Geet ile Dev, düğünlerinden sonra aileleri ile birlikte Kanada’ya gitmek için havaalanına giderler. Havaalanında ikiliyi yakın bir şekilde gören Naintara da öfkeden deli olur. Uçağa bineceği için heyecanlı olan Geet’i hayatını tamamen değiştirecek bir sürpriz bekliyordur.

Yaralı Kalbim dizisi 5. Bölüm saat kaçta?

Yaralı Kalbim dizisi hafta içinde her akşam saatler 21:20’yi gösterdiğinde, hafta sonunda ise saatler 22:20’yi gösterdiğinde Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Yaralı Kalbim dizisi 3. Bölümünde yaşananlar

Yaralı Kalbim dizisinin, 05.02.2021 Cuma akşamında yayınlanan 3. Bölümünde, erkek tarafının aniden ortadan kaybolması ve Geet’in evinde bulunan takımın kaybolması dikkat çeken olaylar arasında. Damat tarafının şehirden gittiğini öğrenen Brij, gelin tarafının evine gitti. O sırada gelen gizemli telefon da kafaları karıştırdı. Fakat Geet gelen bu telefondan babasına söz etmedi. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Geet, bütün bu yaşananlardan sonra evlenmesine az kala hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
YaralıKalbim5.BÖLÜMFragman
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