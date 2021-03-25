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Yaralı Kalbim 49. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 49.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yaralı Kalbim 49.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 13:40
Yaralı Kalbim 49. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7’nin ilgiyle takip edilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 49.yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yaralı Kalbim 49.bölümüyle 25 Mart Perşembe bugün ekranlara gelecek.

Yaralı Kalbim 49.bölüm

Dizinin bu bölümünde yeniden bayılan Geet kendinegelir ve Mann ve Dev’in tartıştığını görür. Sinirli bir şekilde araba kullanan Mann kaza yapar. Çok kan kaybı yaşayan Mann’a kan bulmak için Geet harekete geçer. Dev ağabeyine kan vermeyi kabul eder ancak bir şartı vardır. Geet tüm istediklerini kabul eder ve Mann’a kan verilir.

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir adamla evlenen Geet ve ağabeyinin yaptığı yanlışlar yüzünden sorunlar yaşayan Mann bir tesadüf eseri tanışır ve ikili zor geçen hayatlarında birbirlerine olan aşklarıyla yaşamaya tutunur.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi, olan dizi ülkemizde Yaralı Kalbim adıyla Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde  Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar yer alırken bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Yaralı Kalbim canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.03.2021 13:40
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Yaralı KalbimKanal 7Dizi49.yeni Bölüm
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