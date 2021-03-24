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Yaralı Kalbim 49. bölüm fragmanı 25 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 49. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Yaralı Kalbim dizisinin 25 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek olan 49. yeni bölüm özeti ve yayın linki araştırılmaya başlandı.

24 Mart 2021 Çarşamba 21:45
Yaralı Kalbim 49. bölüm fragmanı 25 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilerek izlenilen Hint dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim’in 25 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek olan 49. bölümü merakla bekleniyor. Her yeni bölümünde farklı aksiyonları barındıran Yaralı Kalbim dizisi her geçen gün izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümün ardından dizinin hayranları 25 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelece k olan 49. yeni bölümünün canlı yayın linkini ve özetini araştırmaya başlamış durumda.

Yaralı Kalbim 49. bölüm özeti

Maan ve Geet'in konuşmasıyla başlar. Geet artık sinirlenmemesini istese de Maan hem Dev'in hem de Handa sülalesinin yaptıklarını unutamayacağını dile getirir. Geet, Maan'ın kendisi hakkında çok düşündüğünü görür ve onu yanağından öper.

Dev, müdür olduğu otelin müdürlük görevinden istifasını verir. Giderken ise Maan ve Geet'den en iyi hizmeti yapmalarını ister. Dev, Geet ve Maan otelden ayrıldıklarını bilmiyordur. Maan uçak biletini bulamadığı için araba kiralayıp Delhi'ye gider. Yol boyunca Geet'in sevdiği fast food satan yerlerde karınlarını doyururlar. Maan, daha önce denemediği lezzetleri tatmaktan oldukça memnundur.

Yaralı Kalbim 49. yeni bölüm izle

Yaralı Kalbim 49. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 21:45
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49. BölümözetCanlıIzleYaralı KalbimKanal 7
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