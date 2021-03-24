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Yaralı Kalbim 48. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Hint dizisi severlerin vazgeçilmezi haline gelen Yaralı Kalbim'in 24 Mart Çarşamba 48. yeni bölümünün canlı yayın linki araştırılmaya başlandı. Yaralı Kalbim 48. son bölümü canlı yayın linki merak konusu oldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:22
Yaralı Kalbim 48. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim’in 48. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları 24 Mart Çarşamba 48. bölümde nelerin olacağını ve dizinin canlı yayın linkini merak etmeye başladı.

Yaralı Kalbim 48. bölüm özeti

Geet ve Mann sonunda kendileri için ayarlanmış olan otele adım atar. Fakat Mann kaldıkları otelin müdürünün Dev olduğunun farkına varır. Geet’in onu görmemesini isteyen Mann otelden ayrılmanın yollarını arar. Onu vazgeçirmek için uğraşan Geet’se onun bu ısrarlarına anlam veremez. Dev’in karşısına çıkarak Geet’e görünmemesini isteyen Mann, onun iyice korkutur. Mann’ın tüm uğraşlarına rağmen Geet, Dev’i görür. Bir anda büyük bir şaşkınlık geçiren Geet, yere serilir. Geet’i muayene eden doktorlar ne diyecek?

Yaralı Kalbim konusu

Başrollerinde güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakan Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol aldığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor. Hindistan’da geniş bir kitlenin izlediği ve Türkiye’de de pek çok hayranı bulunan dizi, her geçen gün heyecan dolu bölümleri ile izleyenleriyle buluşacak. Tüm engellere rağmen aşkın her şeyi aşabileceğini anlatan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzeller güzeli Geet, Handa ailesine mensup masum bir köylü kızıdır. 18 yaşına geldiği anda ailesi onu dehşete düşüren bir kararın altına imza atar. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi sahibi olan Dev Khurana ile evlendirme kararıdır. Kötü bir karakteri olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesine söylemez ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük soru işaretleri ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu hayatta tutar. Geet ve Mann’in bu aşkı onları nereye sürükleyecektir? Geet, Mann’in gerçek kimliğini öğrendiği an ne yapacaktır? Bu soruların cevapları daha fazlası Yaralı Kalbim ile ekranlarda seyirci karşısında olacak.

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu

Yapımcı koltuğunda Gül Khan, yönetmen koltuğunda Nissar Parvez, ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimlerin bulunduğu dram-romantik türünde olan Yaralı Kalbim haftanın he günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim 48. bölüm canlı yayın izle

Yaralı Kalbim 48. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...

 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 20:22
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