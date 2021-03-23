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Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizilerinden birisi olan Yaralı Kalbim'in 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm canlı yayın linki araştırılmaya başlandı. Yaralı Kalbim dizisinin 48. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

23 Mart 2021 Salı 19:27
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim’in 48. Bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları 24 Mart Çarşamba 48. bölümde nelerin olacağını ve dizinin canlı yayın linkini merak etmeye başladı.

Yaralı Kalbim 48. bölüm özeti

Maan ve Dev denk gelmiştir. Bu arada Dev’in karakterinde değişiklik olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Maan, Dev’i gördüğü an endişeye kapılır. Geet’in Dev ile karşılaşacak olması ihtimalini düşünmesi bile onu endişeye sokmaya yetmişte artmıştır bile. Geet’in üzülmesini ve yeniden stres olmasını istemez. Bu yüzden otelden en kısa zaman içerisinde çıkarak Delhi’ye doğru yol almayı planlamaktadır.

Yaralı Kalbim konusu

Başrollerinde güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakan Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol aldığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor. Hindistan’da geniş bir kitlenin izlediği ve Türkiye’de de pek çok hayranı bulunan dizi, her geçen gün heyecan dolu bölümleri ile izleyenleriyle buluşacak. Tüm engellere rağmen aşkın her şeyi aşabileceğini anlatan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzeller güzeli Geet, Handa ailesine mensup masum bir köylü kızıdır. 18 yaşına geldiği anda ailesi onu dehşete düşüren bir kararın altına imza atar. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi sahibi olan Dev Khurana ile evlendirme kararıdır. Kötü bir karakteri olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesine söylemez ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük soru işaretleri ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu hayatta tutar. Geet ve Mann’in bu aşkı onları nereye sürükleyecektir? Geet, Mann’in gerçek kimliğini öğrendiği an ne yapacaktır? Bu soruların cevapları daha fazlası Yaralı Kalbim ile ekranlarda seyirci karşısında olacak.

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu

Yapımcı koltuğunda Gül Khan, yönetmen koltuğunda Nissar Parvez, ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimlerin bulunduğu dram-romantik türünde olan Yaralı Kalbim haftanın he günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim 48. bölüm canlı yayın izle

Yaralı Kalbim 48. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 23.03.2021 19:27
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Yaralı KalbimDizi48. BölümCanlıIzle
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