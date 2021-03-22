Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yaralı Kalbim’in 47. Bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları 23 Mart Salı 47. bölümde nelerin olacağını ve dizinin canlı yayın linkini merak etmeye başladı.

Yaralı Kalbim 47. bölüm özeti

Annie’den muhteşem bir çıkış izleyeceğiz. Arjun’un peşinde ağlayarak dolanmakta olan kız gidecek, kendi ayakları üzerinde duran, Arjun’la mücadele eden bir kız gelecektir. Geet ve Maan cephesinde ise büyükanne ikilinin sürekli kavga edecek bir bahane bulmalarına engel olabilmek için onları zorla balayına gönderecektir. Tabi ikili bir aradayken bu balayı yolculuğu pekte sakin geçmeyecektir. Yoldayken bir sürü macera çiftimizi bekliyor olacak. Bir diğer olay ise kalacakları otelde onları tedirgin eden bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bakalım bu olayın arkasından kim var.

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu

Yaralı Kalbim oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Choudhary, Vishal Thakkar, Piyush Sahdev, Shalini Kapoor Sagar, Vishal Thakkar, Jaanvi Sangwan, Anju Mahendroo, Amit Jain gibi isimler rol almaktadır.

Yaralı Kalbim 47. bölüm canlı yayın izle