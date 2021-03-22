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Yaralı Kalbim 46. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yaralı Kalbim'in 22 Mart Pazartesi 46. bölümü canlı izlemek isteyen dizi tutkunları, nasıl izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Yaralı Kalbim yeni bölümünü canlı olarak izlemek isteyenler, internet üzerinden araştırma yapmaya başlamış durumda.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:25
Yaralı Kalbim 46. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Yaralı Kalbim dizisinde Geet ve Maan’ın arasında olan sorunlar çözüme kavuşur. Arjun’sa Any’i tehdit etmektedir. Ne yapacağını bileyen Any, köşeye sıkışır. Kanal 7 ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi Yaralı Kalbim dizisinin 22 Mart Pazartesi günü yayında olan 46. yeni bölümü Kanal 7 ekranlarında.

Yaralı Kalbim 46. Bölüm özeti  

Geet, doktorla konuşur ve Mann'ın neden ondan kaçtığını anlayacaktır. Geet söylediklerinden pişmanlık duyarak kendine kızar. Geet Mann ile konuşma kararı alır. Geet, Mann'a her şeyi bildiğini söyleyerek ondan özür diler. Mann ve Geet’in arasındaki buzlar erirken ikisi de rahat bir nefes alırlar. Diğer yandan Arjun, Naintara'nın intikamının alınması için Any'yı kullanmaktadır. Arjun, Ana'yı arar ve Mann ile konuşması için tehdit eder.

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir evliliği yapan Geet ve abisinin yaptığı hataların yüzünden canı yanan Mann’in tesadüflerle dolu aşkı Yaralı Kalbim’de…

Başrollerinde güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakan Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol aldığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor. Hindistan’da geniş bir kitlenin izlediği ve Türkiye’de de pek çok hayranı bulunan dizi, her geçen gün heyecan dolu bölümleri ile izleyenleriyle buluşacak. Tüm engellere rağmen aşkın her şeyi aşabileceğini anlatan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzeller güzeli Geet, Handa ailesine mensup masum bir köylü kızıdır. 18 yaşına geldiği anda ailesi onu dehşete düşüren bir kararın altına imza atar. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi sahibi olan Dev Khurana ile evlendirme kararıdır. Kötü bir karakteri olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesine söylemez ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük soru işaretleri ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu hayatta tutar. Geet ve Mann’in bu aşkı onları nereye sürükleyecektir? Geet, Mann’in gerçek kimliğini öğrendiği an ne yapacaktır? Bu soruların cevapları daha fazlası Yaralı Kalbim ile ekranlarda seyirci karşısında olacak.

Yapımcı koltuğunda Gül Khan, yönetmen koltuğunda Nissar Parvez, ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimlerin bulunduğu dram-romantik türünde olan Yaralı Kalbim haftanın he günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim 46.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.                                                                                                                                                              



Son Güncelleme: 22.03.2021 17:25
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Yaralı Kalbim46. Bölüm22 Mart Pazartesi
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