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Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 56.bölümüyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İzleyiciler Kanal 7 Yaralı Kalbim 46.yeni bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 22:00
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yaralı Kalbim 46.yeni bölümüyle 22 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri yeni bölümü heyecanla bekliyor.

Yaralı Kalbim 46.bölüm

Dizinin bu bölümünde Annie’ye araba çarpar. Annie araba kazasından sağ kurtulur ve eve gelir. Arjun onun yanına gelir ve hiçbir şey yokmuş gibi rol yapar. Arjun yine durmak bilmez ve Annie’yi sıkıştırır.

Geet ise doktorla konuşur. Mann’in amacını anlayan Geet Mann ile konuşur. İş seyahatinden dönen Mann eve girmiştir. Geet ona doğru koşar adım gider ancak bu sırada şalı duvardaki kandile değer ve alev alır. Geet şalının yandığını fark etmeden Mann koşar. Geet’i karşısında gören Mann boynundaki şalı çıkarır ve Geet’i kurtarır. Geet yine bayılır ve Mann onu olur odasına götürür.

Geet uyanmıştır. Mann ile tam konuşmaya başlayacağı sırada büyükanne odaya gelir. Büyükanne Mann ve Geet’e düğün sonrası partisi yapıp yapmayacaklarını sorar. Geet b u partiyi çok ister. Mann Geet kırmaz ve kabul eder. Mann ve Geet arasındaki buzlar erimiştir. Mann ve Geet aralarında yaptığı anlaşmaya göre her gün birisi koltukta yatacaktır.




Son Güncelleme: 21.03.2021 22:00
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Yaralı KalbimKanal 746.bölümFragman
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