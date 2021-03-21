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Yaralı Kalbim 45. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 45. yeni bölümüyle 21 Mart Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yaralı Kalbim 45. son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 15:41
Yaralı Kalbim 45. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Yaralı Kalbim 21 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 45. Bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Yaralı Kalbim 45. Bölüm

Geet ve Mann sonunda evlenir. Her şeyin yoluna girdiği düşüncesine varan Geet, yen, hayatına alışmak için uğraşır. Diğer yandan Any Arjun’a bir türlü ulaşamaz. Şirkete gidip onunla görüşmek isteyen Any, Mann’a yakalanır. Mann Any’ye şirkette neden bulunduğunu sorar. Any’nin Arjn’dan uzak durmasını isteyen Mann onu geri gönderir. Mann, bebeğin yüzünden Geet’i kendinden uzak tutmaya çalışır. Geet’se onun bu tavrına anlam veremez. Mann’a hesap soran Geet ne cevap alacaktır?

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir evliliği yapan Geet ve abisinin yaptığı hataların yüzünden canı yanan Mann’in tesadüflerle dolu aşkı Yaralı Kalbim’de…

Başrollerinde güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakan Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in rol aldığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim ismiyle Kanal 7 ekranlarında seyircilerin karşısında yer alıyor. Hindistan’da geniş bir kitlenin izlediği ve Türkiye’de de pek çok hayranı bulunan dizi, her geçen gün heyecan dolu bölümleri ile izleyenleriyle buluşacak. Tüm engellere rağmen aşkın her şeyi aşabileceğini anlatan dizide heyecan ve tempo hiç eksik olmuyor. Genç ve güzeller güzeli Geet, Handa ailesine mensup masum bir köylü kızıdır. 18 yaşına geldiği anda ailesi onu dehşete düşüren bir kararın altına imza atar. Bu karar Geet’i, bir danışmanlık şirketi sahibi olan Dev Khurana ile evlendirme kararıdır. Kötü bir karakteri olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesine söylemez ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü havaalanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne geri döner. Hayatı büyük soru işaretleri ve yakıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu hayatta tutar. Geet ve Mann’in bu aşkı onları nereye sürükleyecektir? Geet, Mann’in gerçek kimliğini öğrendiği an ne yapacaktır? Bu soruların cevapları daha fazlası Yaralı Kalbim ile ekranlarda seyirci karşısında olacak.

Yapımcı koltuğunda Gül Khan, yönetmen koltuğunda Nissar Parvez, ve oyuncu kadrosunda Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi isimlerin bulunduğu dram-romantik türünde olan Yaralı Kalbim haftanın he günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim 45.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 15:41
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Yaralı Kalbim45. Bölüm
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