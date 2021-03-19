Yaralı Kalbim 45. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 45.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 45.bölümü 21 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Yaralı Kalbim 45.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde düğünün ardından geleneksel olarak yapılan kahvaltı hazırlama yapılacak. Geet büyükanne ile birlikte mutfağa gidecek ve gelin olarak ilk sabah kahvaltısını hazırlayacak.

Geet’in kahvaltısı büyükanne tarafından çok beğenilir, Mann için de yemek hazırlanacak. Geet Hint mutfağının yemeklerinden bir masa hazırlar. Geet Mann’a kahvaltısı sunar. Ancak Geet’in hazırladığı yemek çok iyi değildir. Geet yemeğin tadına baktığında bunu anlar.

Bu sırada Annie aynanın karşısında hazırlanmaktadır. Hayallere dalan Annie büyükanne tarafından fark edilir. Annie büyükanneyi fark edince utanır. Annie daha sonra Arjun’un odasına gider. Arjun ise kıza pasta hazırlamaktadır. Arjun Annie’nin geldiği görür ve ona yüzüğü uzatır.

Mann iş seyahatine hazırlanır. Gece olduğunda Mann Geet uyuduğunda onu yanından çıkıp koltukta yatmaktadır. Geet neden böyle yaptığını anlamaz. Mann Geet’i üzmemek için bu şekilde davranır ancak daha çok üzer.

Annie kendisinden kaçan Arjun’un peşini bırakmaz. Yeniden onun yanına gider. Arjun artık dayanamaz ve ona sevmediği söyler. Arjun, intikam almak için ona tuzak kurduğunu da itiraf eder. Annie ağlayarak onun yanından gider.