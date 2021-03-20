Yaralı Kalbim 44. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 44.bölümüyle 20 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Yaralı Kalbim 44.bölüm

Dizinin bu bölümünde Geet’i öldürmek istediği sırada çatıdan düşen ve ağır yaralanan Naintara hastanededir. Kardeşi Arjun Naintara’nın yanına gider. Geet ise yaşananların ardından bayılır.

Bayılan Geet’i kontrol eden doktor onun hamile olduğunu açıklar. Mann ise hamilelik haberini alınca sevinse de, daha önce yaptığı hata nedeniyle buruktur. Doktor hamileliğin riskli olduğunu da söylemiştir. Geet kendine geldiğinde ise düğün kaldığı yerden devam eder.

Yaralı Kalbim konusu

Yaralı Kalbim oyuncuları

Dizide istemediği bir evlilik yapan Geet ve ağabeyinin hatalarından etkilenen Mann’in bir şekilde karşılaşıp fırtınalı bir aşka yelken açması anlatılmaktadır.

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı Yaralı Kalbim dizisinde ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Haftanın her günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisi 44.bölümüyle 20 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Yaralı Kalbim 44.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.