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Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 44.bölümüyle 20 Mart 2021 Cumartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yaralı Kalbim 44.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 21:21
Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 44.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Naintara elindeki silahla Geet’i vurmak istemiş ancak Mann buna engel olmuştu. İntikamdan vazgeçmeyen Naintara, Geet’i odasında boğmaya çalıştı ve yine Mann onu kurtardı.

Ancak Geet, tüm olayların ardından aniden bayıldı ve herkesi korkuttu. Mann ve Geet’in düğün gününde gerçekleşen bu olaylar bir türlü düğünün tamamlanamamasına neden oluyor. Bu sırada Geet’i kontrol etmeye gelen doktor Geet’in hamile olduğunu ancak bebeğin yeniden alınabileceğini söyler. Mann bu durumun karşısında bir kez daha yaşananları hatırlar ve şaşkına döner.

Geet’in kendine gelmesinin ardından düğün başlar. Sonunda tüm aksilikler son bulur be Mann ve Geet evlenir. Düğünün ardından Annie kayıp Arjun’u aramaya başlar. Arjun’un nerede olduğunu kimse bilmez. Bu sırada Mann ve Geet evlerine adım atarlar.




Son Güncelleme: 19.03.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Yaralı KalbimDizi44.bölüm
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