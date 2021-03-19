Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 44.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Naintara elindeki silahla Geet’i vurmak istemiş ancak Mann buna engel olmuştu. İntikamdan vazgeçmeyen Naintara, Geet’i odasında boğmaya çalıştı ve yine Mann onu kurtardı.
Geet’in kendine gelmesinin ardından düğün başlar. Sonunda tüm aksilikler son bulur be Mann ve Geet evlenir. Düğünün ardından Annie kayıp Arjun’u aramaya başlar. Arjun’un nerede olduğunu kimse bilmez. Bu sırada Mann ve Geet evlerine adım atarlar.
Son Güncelleme: 19.03.2021 21:21