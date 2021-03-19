Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 43.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi 19 Mart Cuma günü 43.bölümüyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.

Hafta içi her gün saat 11:30’da ekranlara gelen dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 43.bölümünde de heyecan devam ediyor.

Yaralı Kalbim 43.bölüm özeti

Dizinin bu bölümünde Geet, Mann’in itirafının ardından Mann’i rahatlatır. Geet’in onu anlaması Mann’i çok mutlu eder. Düğün hazırlıklarının devam ettiği bu bölümde Geet odasında Naintara’yı görür ve şoka uğrar. Hasta olan Naintara Geet’in boğazına sarılır.

Geet’in çığlıklarını duyan Mann koşarak odaya girer ve Geet’i kurtarır. Mann’dan intikamı almak isteyen Naintara istediğini yapamaz. Son sahnede ise Naintara Geet’e silah doğrultur.

Yaralı Kalbim 43.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.