İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 43.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 19 Mart Cuma son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 21:15
Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 43.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi 19 Mart Cuma günü 43.bölümüyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak.

Hafta içi her gün saat 11:30’da ekranlara gelen dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Dizinin 43.bölümünde de heyecan devam ediyor.

Yaralı Kalbim 43.bölüm özeti

Dizinin bu bölümünde Geet, Mann’in itirafının ardından Mann’i rahatlatır. Geet’in onu anlaması Mann’i çok mutlu eder. Düğün hazırlıklarının devam ettiği bu bölümde Geet odasında Naintara’yı görür ve şoka uğrar. Hasta olan Naintara Geet’in boğazına sarılır.

Geet’in çığlıklarını duyan Mann koşarak odaya girer ve Geet’i kurtarır. Mann’dan intikamı almak isteyen Naintara istediğini yapamaz. Son sahnede ise Naintara Geet’e silah doğrultur.

Yaralı Kalbim 43.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal 7Canlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
Konuşanlar Şölen Yamak kimdir? Şölen Yamak Instagram hesabı
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim 43. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Mart 2021 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
Akıncı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 19 Mart 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Seni Çok Bekledim Sibel diziden ayrıldı mı? Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme 2021
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları
Seni Çok Bekledim dizisindeki Kadir karakteri Kimdir? Özcan Deniz dizideki rolü ve hayatı
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Ferda kimdir? Evrim Alasya nerelidir?
Akrep dizisi Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Seni Çok Bekledim dizisi Songül kimdir? Selen Domaç nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.