Yaralı Kalbim 43. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 43.bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 19 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 43.bölüm fragmanını araştırıyor.

Yaralı Kalbim 43.bölüm

Geet ve Mann herkesin heyecanla beklediği zerdeçal törenlerine katıldı. Törende yüzü peçeli olan Naintara da yer aldı. Naintara törenin dışına çıkar ve elinde bir silah vardır. Geet’i arar ve ona tehditler savurur. Olanlardan korkan Geet, Mann’ı aramaya koyulur. Adi ise Naintara’nın Delhi için geldiğini öğrenip Mann’a haber verir.

Arjun ablasının yaptıklarından habersiz bir şekilde yanına gider ve bir gün önce Annie’nin aşkına karşılık vermeyen Arjun’un bugün Annie’ye olumlu davrandığı görülür.

Bu sırada tören salonunun dışında Naintara elindeki silahı Geet’e doğrultur. Geet Naintara’yı görmez ve etrafta Mann’i aramaktadır. Terasa çıkıldığında ise Naintara Geet’in karşısına geçer. Korkan Geet bir yandan da sinirlenmiştir. Naintara kafasında kurduğu dünyada sadece kendisini haklı görmekte ve Geet’in söylediklerine asla inanmaz. Naintara tam silahı kullanacakken kayıp düşer ve korkulukta asılı kalır. Geet ise onu kurtarmaya çalışır. Bu sırada Arjun olan biteni görür. Naintara’yı kurtarmak için Geet’e yardım etmeye çalışan Mann ise Naintara’yı tutamaz ve Naintara düşer. Hastaneye kaldırılan Naintara komalık olur. Bu olayın ardından Arjun Mann’a daha da düşmanca yaklaşır.

Bu olayların yanı sıra düğün hazırlıkları da devam etmektedir. Kızlar kuaförde hazırlanmaktadır. Mann ise Geet’i almak için bir at bulur. Düğün sorunsuz şekilde devam eder. Düğünde seremoniler yapılırken Geet odasında tek başınadır. Brij odaya girer ve Geet onu karşısında görünce şoka uğrar. Brij Naintara gibi sorunlu biridir. Geet’i suçlayan Brij, Geet’i boğmaya kalkışır. Geet bağırmaya başlasa da, düğün sesleri nedeniyle kimse onu duymaz. Geet’in başı beladadır. Mann Geet’in çığlıklarını duyar ve yanına koşar. Brij’in elinde Geet’i kurtarır. Bu olayın ardından Geet bayılır.