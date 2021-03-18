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Yaralı Kalbim 42. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 42.bölümüyle 18 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 16:15
Yaralı Kalbim 42. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 42.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 42.bölümü 18 Mart Perşembe günü ekranlarda yer alacak.

Yaralı Kalbim 42.bölüm

Yaralı Kalbim’in 42.bölümünde uzun süredir beklenen Mann ve Geet’in düğünü nihayet başlar. Mann ve Geet evlenecekleri için çok heyecanlı ve mutludur. Geet, Mann ile buluşur ve durgun olması nedeniyle dikkat dağılır. Mann’i kimin üzdüğünü öğrenmek isteyen Geet, büyükanne ile konuşur ancak sorusuna yanıt bulamaz.

Geet, Mann’in karşısına dikilip ne olduğunu anlatmasını istediği anda Mann ağlamaya başlar. Mann, kendisinin kurtulması için bebeğinin alınmasını doktorlara söylediği ve bu nedenle vicdan azabı çektiğini söyler. Geet, ise olanları öğrendikten sonra Mann’a sarılıp onu teselli eder.

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir adamla evlenen Geet ve ağabeyinin yaptığı yanlışlar yüzünden sorunlar yaşayan Mann bir tesadüf eseri tanışır ve ikili zor geçen hayatlarında birbirlerine olan aşklarıyla yaşamaya tutunur.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi, olan dizi ülkemizde Yaralı Kalbim adıyla Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde  Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar yer alırken bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Yaralı Kalbim canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:15
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Yaralı KalbimKanal 742.bölümCanlı İzle
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