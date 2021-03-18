Yaralı Kalbim 42. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 42.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 42.bölümü 18 Mart Perşembe günü ekranlarda yer alacak.

Yaralı Kalbim 42.bölüm

Yaralı Kalbim’in 42.bölümünde uzun süredir beklenen Mann ve Geet’in düğünü nihayet başlar. Mann ve Geet evlenecekleri için çok heyecanlı ve mutludur. Geet, Mann ile buluşur ve durgun olması nedeniyle dikkat dağılır. Mann’i kimin üzdüğünü öğrenmek isteyen Geet, büyükanne ile konuşur ancak sorusuna yanıt bulamaz.

Yaralı Kalbim konusu

Geet, Mann’in karşısına dikilip ne olduğunu anlatmasını istediği anda Mann ağlamaya başlar. Mann, kendisinin kurtulması için bebeğinin alınmasını doktorlara söylediği ve bu nedenle vicdan azabı çektiğini söyler. Geet, ise olanları öğrendikten sonra Mann’a sarılıp onu teselli eder.

İstemediği bir adamla evlenen Geet ve ağabeyinin yaptığı yanlışlar yüzünden sorunlar yaşayan Mann bir tesadüf eseri tanışır ve ikili zor geçen hayatlarında birbirlerine olan aşklarıyla yaşamaya tutunur.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi, olan dizi ülkemizde Yaralı Kalbim adıyla Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar yer alırken bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

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