Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 42.bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizinin 42.bölümü 18 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

Yaralı Kalbim 42.bölüm

Yaralı Kalbim’in 42.bölümünde düğün hazırlıklarında sona doğru gelindi. Düğün törenine az bir süre kala Geet ve Maan arasındaki ilişki sonunda açığa kavuştu. Mann Geet’e olan aşkını itiraf etti ve Geet çok mutlu oldu.

Mann ve Geet düğüne özel bir şekilde hazırlandı. Mann Geet’e gecenin sonunda dans etme teklifinde bulundu. Dans teklifini kabul eden Geet ve Mann dans etmeye başladı. Maan çok mutlu bir an yaşasa da kafasının bir köşesinde Geet’i güvenliği vardır. Maan Geet’in hayatına devam etmesi için bebekle ilgili verdiği karar nedeniyle vicdan azabı çekmektedir.

Bu sırada ofiste ise bir piyes düzenlendi. Piyeste Geet ve Maan rolleri canlandırılacaktır. Geet rolünü Annie alır ve erkek rolünü ise kimin alacağı merak edilir. Maan rolünü Arjun’un aldığı gören Annie Geet rolünü Sasha’ya verir.

Büyükanne mutlu bir şekilde Maan ve Geet’e sarılır. Onlara mutluluklar diler. Oyun Geet’in şalını alan Maan’ın şalı yüzüne sürmesiyle başlar. Geet ise bu olanları gülerek izler. Gösteri tamamlanır ve danslar başlar. Dansların başlamasıyla Mann gösteriyi terk eder. Geet bu duruma üzülür ve Maan’ın yanına gider.

Maan’ın yanına giden Geet, ne olduğu sorar. Maan bir anda ağlamaya başlar ve hastanede yaptığını anlatılır. Özür diler ve bencil olduğunu söyleyen Maan’ı Geet sakinleştirir. Bu konuşmayla rahatlayan Maan Geet ile birlikte piste çıkar ve dans etmeye başlar. Sonraki gün gecenin fotoğrafları gelir ve ev halkı fotoğrafları bakar.

Yaralı Kalbim 42.bölüm fragmanı için tıklayınız.