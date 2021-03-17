İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim 42.bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları Kanal 7 Yaralı Kalbim 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti ve fragmanını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 17:38
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 42.bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizinin 42.bölümü 18 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

Yaralı Kalbim 42.bölüm

Yaralı Kalbim’in 42.bölümünde düğün hazırlıklarında sona doğru gelindi. Düğün törenine az bir süre kala Geet ve Maan arasındaki ilişki sonunda açığa kavuştu. Mann Geet’e olan aşkını itiraf etti ve Geet çok mutlu oldu.

Mann ve Geet düğüne özel bir şekilde hazırlandı. Mann Geet’e gecenin sonunda dans etme teklifinde bulundu. Dans teklifini kabul eden Geet ve Mann dans etmeye başladı. Maan çok mutlu bir an yaşasa da kafasının bir köşesinde Geet’i güvenliği vardır. Maan Geet’in hayatına devam etmesi için bebekle ilgili verdiği karar nedeniyle vicdan azabı çekmektedir.

Bu sırada ofiste ise bir piyes düzenlendi. Piyeste Geet ve Maan rolleri canlandırılacaktır. Geet rolünü Annie alır ve erkek rolünü ise kimin alacağı merak edilir. Maan rolünü Arjun’un aldığı gören Annie Geet rolünü Sasha’ya verir.

Büyükanne mutlu bir şekilde Maan ve Geet’e sarılır. Onlara mutluluklar diler. Oyun Geet’in şalını alan Maan’ın şalı yüzüne sürmesiyle başlar. Geet ise bu olanları gülerek izler. Gösteri tamamlanır ve danslar başlar. Dansların başlamasıyla Mann gösteriyi terk eder. Geet bu duruma üzülür ve Maan’ın yanına gider.

Maan’ın yanına giden Geet, ne olduğu sorar. Maan bir anda ağlamaya başlar ve hastanede yaptığını anlatılır. Özür diler ve bencil olduğunu söyleyen Maan’ı Geet sakinleştirir. Bu konuşmayla rahatlayan Maan Geet ile birlikte piste çıkar ve dans etmeye başlar. Sonraki gün gecenin fotoğrafları gelir ve ev halkı fotoğrafları bakar.

Yaralı Kalbim 42.bölüm fragmanı için tıklayınız.



Son Güncelleme: 17.03.2021 17:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Yaralı KalbimFragman42.bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman hakkında bilgiler
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
TV'de 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç hangi kanalda?
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özlem Tokaslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 1 - 2 GB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ nerelidir?
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Ev hanımları kaç günde emekli olur, emeklilik hakkı şartları nelerdir? 2021
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 17 Mart 2021 Çarşamba
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.