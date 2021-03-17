Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 41.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin 41.bölümü 17 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 41.bölüm

Yaralı Kalbim’in 41.bölümünde Maan en sonunda cesareti toplayıp, Geet’e aşkını itiraf eder. Geet, bunun karşısına çok mutlu olur. Geet odasında döner ve odada birini görür. Çok korkan Geet bir anda çığlık atmaya başlar, Maan koşar ve Geet’in yanına gelir. Maan Geet’in odasına güvenlik kamerası yerleştirir. Mann Arjun’un düğününü hazırladıktan sonra gitmek ister. Geet, yemek yemek için mutfağa girer ve bu sırada bir patlama olur. Her yer yanmaya başlar ve Geet mutfakta mahsur kalır.

Yaralı Kalbim konusu

Genç ve güzel bir kadın olan Geet, 18 yaşında geldiğinde danışmanlık firmasının sahibi Dev Khuran’la evlenmek ister. Bu durum ailesi tarafından hoş karşılanmaz. Dev kötü biridir ve evli olduğunu Geet’e söylemez. Geet ile parası için evlenmek isteyen Dev’in evli olduğu ortaya çıkar. Geet onu terk edip köyüne döner.

Yaralı Kalbim oyuncuları

Yaşanan kötü olayların ardından kendisini hayatta tutmak için bir dal arayan Geet’e Mann yardım eder. Mann ve Geet arasındaki duygusal bağ giderek güçlenir ve bu ikili karşılarına çıkacak tüm engelleri aşarak aşklarını yaşamak için mücadele eder.

Başrollerinde Drashti Dhami ve Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi olan dizi ülkemizde Yaralı Kalbim adıyla hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Yaralı Kalbim 41.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.