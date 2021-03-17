İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 41.bölüm izleyicilerin büyük heyecanıyla devam ediyor. Dizinin sevenleri 17 Mart Çarşamba Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 12:30
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 41.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin 41.bölümü 17 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

Yaralı Kalbim 41.bölüm

Yaralı Kalbim’in 41.bölümünde Maan en sonunda cesareti toplayıp, Geet’e aşkını itiraf eder. Geet, bunun karşısına çok mutlu olur. Geet odasında döner ve odada birini görür. Çok korkan Geet bir anda çığlık atmaya başlar, Maan koşar ve Geet’in yanına gelir. Maan Geet’in odasına güvenlik kamerası yerleştirir. Mann Arjun’un düğününü hazırladıktan sonra gitmek ister. Geet, yemek yemek için mutfağa girer ve bu sırada bir patlama olur. Her yer yanmaya başlar ve Geet mutfakta mahsur kalır.

Yaralı Kalbim konusu

Genç ve güzel bir kadın olan Geet, 18 yaşında geldiğinde danışmanlık firmasının sahibi Dev Khuran’la evlenmek ister. Bu durum ailesi tarafından hoş karşılanmaz. Dev kötü biridir ve evli olduğunu Geet’e söylemez. Geet ile parası için evlenmek isteyen Dev’in evli olduğu ortaya çıkar. Geet onu terk edip köyüne döner.

Yaşanan kötü olayların ardından kendisini hayatta tutmak için bir dal arayan Geet’e Mann yardım eder. Mann ve Geet arasındaki duygusal bağ giderek güçlenir ve bu ikili karşılarına çıkacak tüm engelleri aşarak aşklarını yaşamak için mücadele eder.

Yaralı Kalbim oyuncuları

Başrollerinde Drashti Dhami ve  Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi olan dizi ülkemizde Yaralı Kalbim adıyla hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Yaralı Kalbim 41.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimDiziKanal 741.bölümCanlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 360. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Acemi Anneler dizisine katılan Yağmur Öztürk kimdir? Ceren karakteri kimdir?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Acemi Anneler Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay kimdir?
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
17 Mart 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
E-Devlet siyasi parti üyeliği iptali nasıl yapılır?
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2021 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
Fenerium Mesut Özil forması kaç TL? Mesut Özil forması fiyatı ve satın alma adresi
2021 Asker harçlığı ve er asker maaşları ne kadar?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç?
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.