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Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı kalbim nefes kesen bir bölümüyle tekrar karşımızda. 17 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan Yaralı Kalbim’in yeni bölümünde işler kızışıyor. 41. bölümün özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 17:56
Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanmakta olan Yaralı Kalbim hız kesmeden devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Yaralı Kalbim’in yeni bölümü 17 Mart Çarşamba günü ekranlarda bizimle buluşuyor. 41. bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Geet’in yakasını bırakmayan Brij hala Geet’i takip etmeye devam ediyor. Evin güvenliğinden şüpheye düşen Maan kimseye hiçbir şey söylemeyerek eve güvenlik kameraları taktırır.

Evin güvenlik kameralarıyla dolduğunun bilincinde olan Brij buna rağmen planlarına devam eder. Evin hangi bölümlerinde kameraların olduğunu hesaplayabilmek için bir harita çizen Brij, Arjun tarafından kutlamalara katılması adına davet edilir. Brij hem ofisin içerisinde hem de evin içerisinde gizli bir şekilde planlarına devam eder.

Tasha’nın Arjun’a olan aşık açıkça ortada. Arjun’la beraber tatile gideceği için mutlu olan Tasha, Annie tarafından kıskanılır. Arjun, Annie’yi zorlayarak kıskandığını ortaya çıkarmaya çalışır ve sonunda Annie, Arjun’un gitmesini istemediğini dile getirir. 

Arjun’un Naintara ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Arjun’un planlarının mükemmel bir şekilde ilerlediği öğrenilir. Geet’in aslında bahsedildiği gibi birisi olmadığını dile getirir. Maan, Arjun telefon konuşmasının ortasındayken yanından geçer ve konuşmaya tanık olur. Arjun Naintara ile görüştüğünü itiraf ederek durumu açıklar. Maan sinirlenerek Arjun ve Naintara’yı umkursamadığını dile getirir ama bir yandan da hala öğrenemediği birtakım sorular kafasını kurcalamaktadır.

 

Yaralı Kalbim 41. Bölüm – Arjun Naintara’nın kardeşi mi?

Annie bir gün tekrar Arjun’u düşünürken abisinin niçin ondan nefret ettiğini sorgulamaya başlar. Geet, Arjun’un aslında Naintara’nın kardeşi olduğunu itiraf eder. Geet Arjun’un kardeşi kadar kötü biri olmadığını açıklamaya çalışır.

Maan Arjun’a olan kayıgları dolayısıyla Geet’i bir yerlere göndermek ister. Maan aslında rol yapmaktadır. Arjun Geet’in gideceğini duyunca aynı yere gitmeye kalkışırsa gece gece odaya sızanın Arjun olduğu ortaya çıkacaktır. Maan’ın konuşmalarını aynı anda Brij’de dinlemektedir. Geet’in tek başına bir yere gidecek oluşu onun için zekice bir hamleye dönüşür. Maan telefonda dile getirdiği yere gelerek beklemeye başlar. 

Arjun’un varmasıyla Maan tam Arjun’u yakaladığını düşünürken Brij de mekana giriş yapar. Arjun mekan içerisinde bir iş görüşmesi yürütmeye başlayınca Maan oradan uzaklaşır. Brij ise mutfakta elektrik kesintisi yaratmaya devam eder, istediğini alana kadar durmayacaktır. Arjun ve Niantara’nın kardeş olduğunun farkına varan Annie artık Arjun’a güveninin kalmadığını dile getirir ve sertçe kırılganlığını dile getirir. İleriki bölümlerde nelerin meydana geleceği merak konusu. Brij bu gidişle korkunç planlarını gerçekleştirecek gibi görünüyor. Annie ile Arjun’un arasının açıldığı da açıkça görülmekte. Bir sonraki gizemli bölümde neler olacağı merak konusu. 



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Yaralı KalbimTashaArjunBrijNaintaraMaan
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