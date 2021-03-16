Yaralı Kalbim 40. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 40.bölümüyle merak konusu oldu. 16 Mart Salı günü yayınlanacak olan 40.bölümde neler olacağı merak ediliyor.

40.bölüm

Düğün hazırlıklarının devam ettiği 40.bölümde organizatör Arjun’a karşı hisler beslemeye başlayan Any, başında geleceklerden habersizdir. Arjun, onu kullanara Mann’dan intikam almak istemektedir. Geet, Mann’in aşkını itiraf etmesi için onunla konuşur. Çaresiz bir şekilde Geet, beklediği aşk itirafını alamaz. Mann bahçede kar yağdığını görür ve Geet’e artık söylemesini ister.

Yaralı Kalbim

İstemediği bir evlilik yapmak üzere olan Geet, zaman içerisinde Mann’a aşık olduğu itiraf etmek üzeredir.

Yaralı Kalbim dizisinin başrollerinde Drashti Dhami ve Gurmeet Chaudhary yer alıyor. Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi olan dizi Kanal 7 ekranlarında Yaralı Kalbim adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ana konusu ise masum ve köyden gelmiş bir kız olan Geet, ailesinin hataları yüzünden istemediği bir adamla evlenmek üzeredir. Tam bu sırada evlenmek üzere olduğu adam Dev Khurana’nın evli olduğu ortaya çıkar ve bunun üzerine Geet köyüne geri döner. Hayatı baştan aşağı yıkılmış olan Geet’i bu zorlu süreçte Mann ayakta tutmaktadır. Zaman içerisinde Mann ve Geet birbirlerine aşık olur ancak aşklarını bir türlü itiraf edemezler.

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