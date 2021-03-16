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Yaralı Kalbim 40. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Yaralı Kalbim 40.bölüm izleyicilerden tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 16:49
Yaralı Kalbim 40. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 40.bölümüyle merak konusu oldu. 16 Mart Salı günü yayınlanacak olan 40.bölümde neler olacağı merak ediliyor.

40.bölüm

Düğün hazırlıklarının devam ettiği 40.bölümde organizatör Arjun’a karşı hisler beslemeye başlayan Any, başında geleceklerden habersizdir. Arjun, onu kullanara Mann’dan intikam almak istemektedir. Geet, Mann’in aşkını itiraf etmesi için onunla konuşur. Çaresiz bir şekilde Geet, beklediği aşk itirafını alamaz. Mann bahçede kar yağdığını görür ve Geet’e artık söylemesini ister.

İstemediği bir evlilik yapmak üzere olan Geet, zaman içerisinde Mann’a aşık olduğu itiraf etmek üzeredir.

Yaralı Kalbim

Yaralı Kalbim dizisinin başrollerinde Drashti Dhami ve  Gurmeet Chaudhary yer alıyor. Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi olan dizi Kanal 7 ekranlarında Yaralı Kalbim adıyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ana konusu ise masum ve köyden gelmiş bir kız olan Geet, ailesinin hataları yüzünden istemediği bir adamla evlenmek üzeredir. Tam  bu sırada evlenmek üzere olduğu adam Dev Khurana’nın evli olduğu ortaya çıkar ve bunun üzerine Geet köyüne geri döner. Hayatı baştan aşağı yıkılmış olan Geet’i bu zorlu süreçte Mann ayakta tutmaktadır. Zaman içerisinde Mann ve Geet birbirlerine aşık olur ancak aşklarını bir türlü itiraf edemezler.

Yaralı Kalbim son bölüm canlı izlemek için TIKLAYINIZ!



Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal 7Dizi
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