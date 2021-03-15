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Yaralı Kalbim 40. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinin 16 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 40. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yaralı Kalbim 40. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti!

15 Mart 2021 Pazartesi 23:22
Yaralı Kalbim 40. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
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Yaralı Kalbim’in yeni bölümünde, Any Mann’le Geet’in düğününü ayarlamaya devam eden Arjun’a karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Arjun da Any’i kullanıp Mann’dan intikam almak için planlar yapar.

Ekranlara gelecek yeni bölümde ise Geet, Mann’den aşkını itiraf etmesini isteyecektir. Mann da hiç kar yağmayan Delhi’ye kar yağdığı zaman onun isteklerini yerine getireceğini söyler. Çaresiz olan Geet, duymak istediklerini hiçbir zaman duyamayacağını düşünür. Mann ise bahçeye yapay kar yağdıracaktır. Mann’le bahçeye geçen Geet, kar yağdığını görünce ona duymak istediği sözleri söylemesini ister. Geet duymak istediklerini duyacak mı duymayacak mı yeni bölümde öğreneceğiz.

Yaralı Kalbim 16 Mart Salı yeni bölüm fragmanı

Yaralı Kalbim’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 16 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde, Geet Mann’den kendisini sevdiğini söylemesini isteyecek. Mann de Geet’le uğraşmayı sevdiği için onu sevdiğini söylemeyi erteleyecek.




Son Güncelleme: 15.03.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı Kalbim40. BölümFragman
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