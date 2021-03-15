Yaralı Kalbim 40. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim’in yeni bölümünde, Any Mann’le Geet’in düğününü ayarlamaya devam eden Arjun’a karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Arjun da Any’i kullanıp Mann’dan intikam almak için planlar yapar.
Yaralı Kalbim 16 Mart Salı yeni bölüm fragmanı
Yaralı Kalbim’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 16 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde, Geet Mann’den kendisini sevdiğini söylemesini isteyecek. Mann de Geet’le uğraşmayı sevdiği için onu sevdiğini söylemeyi erteleyecek.
Son Güncelleme: 15.03.2021 23:22