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Yaralı Kalbim 39. bölüm fragmanı 15 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim'in 39.bölümünde neler olacak? Yaralı Kalbim 39.bölüm fragmanı? Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yaralı Kalbim dizisi izleyicileri dizinin 39.bölümünün fragmanıyla beraber yeni bölümde neler olacağını merakla araştırıyorlar.

14 Mart 2021 Pazar 15:23
Yaralı Kalbim 39. bölüm fragmanı 15 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devan eden Yaralı Kalbim’de Geet ve Any arasındaki buzlar kırılıyor.  Onların arasının iyi olduğunu gören Mann ise bu durumdan dolayı oldukça sevinç duyar. Mann ve Geet doktor kontrolüne gider. Bebeğin ultrason görüntülerini gören Mann’ın ne yapacağı merak ediliyor.

Yaralı Kalbim 39.bölüm’de neler olacak?

Mann Geet’in neden üzgün olduğunu bir türlü anlayamaz. Geet, sürekli kendisine ne olduğunu soran Mann’a endişelerinden bahseder. Mann onun bu endişelerini yersiz bulsa da sebebini merak eder. Any ise Geet’ten özür diler ve sürekli yanında olacağını söyler. Onun bu sözleri Geet’i çok rahatlatır. Mann kardeşi ve müstakbel eşinin iyi anlaştığını görünce çok mutlu olur. Mann Geet’i doktor kontrolüne götürür ve bebeğin sağlığını öğrenmek ister. Ultrasonda bebeğini gören Mann’in ne yapacağı merak ediliyor. İstemediği bir evliliğe başlayan Geet ve abisinin yaptıkları hayatalr yüzünden canı yanan Mann’in tesadüfler içeren aşkı Yaralı Kalbim dizisiyle izleyicilerle buluşuyor.

Başrollerinde oldukça güzel olan ve herkesin hayranlıkla ilzediği Drashti Dhami ile yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’in oynadığı Geet Hui Sabse Parayi, Yaralı Kalbim adıyla Kanal 7 izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hindistan’da geniş bir kitleye hitap eden ve Türkiye’de de birçok hayranı olan dizi, her gün heyecan dolu bölümleriyle sevenleriyle buluşacak. Karşılarına her türlü engel çıksa da aşkın her şeyi aşacağını konu alan Yaralı Kalbim dizisinde her gün yeni bölümlerde heyecan ve tempo oldukça yüksek devam ediyor. Masum bir köylü kızı olan güzel ve alımlı Geet, 18 yaşına bastığında ailesi onun hayatını karartacak bir karar verir. u karar Geet’i, bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana’la evlendirmektir. Kötü bir karaktere sahip olan Dev, evli olduğunu Geet’in ailesinden saklar ve para için onunla evlenir. Evliliklerinin ertesi günü hava alanında kocası tarafından terk edilen Geet, köyüne döner. Hayatı büyük bilinmezlikler ve yakıcı sırlarla dolu olan Geet’in karşısına bir anda çıkan Mann onu yaşama bağlar. Herkes merakla Geet ve Mann’in arasındaki  bu aşkın onları nerelere götüreceğini merak ediyor.


https://youtu.be/5419k77xp78


Son Güncelleme: 14.03.2021 15:23
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimYaralı Kalbim 39.bölümKanal 7
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