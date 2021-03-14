Yaralı Kalbim 38. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 38.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen Hint dizisinin 14 Mart Pazar günü yayınlanacak olan son bölümü merakla bekleniyor.

38.bölümde neler olacak?

Geet ve Mann’in düğün hazırlıkları devam ediyor. Büyükanne, Geet ve Mann’in düğün davetiyelerini hazırlamasını ister. Düğün hazırlıkları sırasında ikili arasında çıkan tartışmalar dahil olan Büyükanne, ikiliyi sakinleştirir.

Büyükanne, ikiliyi korkutmak ve kavga etmemeleri için bu şekilde devam ederse, düğünü iptal edeceğini söyler. Bunun olmasını istemeyen Mann ve Geet tartışmaya son verir ve hazırlıklara devam eder. Mann Geet’in gönlünü almak için romantik bir sürpriz hazırlar. Sürprizi gören Geet, çok etkilenir.

Yaralı Kalbim oyuncuları

Başrollerinde güzel oyuncu Drashti Dhami ve yakışıklı oyuncu Gurmeet Chaudhary’nin yer aldığı dizide bu ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Orijinal adı Geet Hui Sabse Parayi olan dizi Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Yaralı Kalbim konusu

İstemediği bir adamla evlilik yolunda ilerleyen Geet’in zaman içerisinde sevmediği adama aşık olması ve ikilinin karşısına çıkan engelleri aşma çabası işlenmektedir.

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